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Общество

Дайыр Орунбеков опровергает передачу денег Матраимовым Садыру Жапарову

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайыр Орунбеков опровергает передачу денег Райымом Матраимовым Садыру Жапарову. 

Ранее пользователь Facebook Асхат Осмонов опубликовал на своей странице пост и разместил фото записки, якобы написанной Райымом Матраимовым о том, что последний передавал Садыру Жапарову деньги. 

«Осмонов известен тем, что с 2020 года критиковал власти и распространял фейки. Позже появилась информация, что он уехал в США. И сейчас активно распространяет ложь и клевету, чтобы получить в Америке политическое убежище», — пишет Орунбеков на своей странице в Facebook.

Он добавил, что если бы Матраимов действительно написал такую записку, то распространял бы ее через своего адвоката, а не через Осмонова, который находится в США.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291190/
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