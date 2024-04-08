За неделю ГУОБДД выявило почти 23 тысячи нарушений Правил дорожного движения

С 1 по 7 апреля текущего года Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения выявило 22 тысячи 895 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, больше всего зафиксировано превышений скоростного режима (4 тысячи 512 случаев) и нарушений правил эксплуатации транспортных средств (3 тысячи 653).

За управление авто в нетрезвом состоянии задержано 63 водителя. 226 водителей управляли автомобилем без соответствующих документов.

Отметим, за неделю зафиксировано 946 ДТП с участием пешеходов. 867 автомобилей за различные нарушения водворены на штрафстоянку.