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Общество

В Сузаке построят дополнительный корпус школы № 16 за 12,5 миллиона сомов

В Сузаке построят дополнительный корпус школы № 16. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило Джалал-Абадское областное управление строительства и инженерной инфраструктуры при департаменте строительства и инженерных инфраструктур Госстроя. На эти цели оно планирует потратить 112 миллионов 520 тысяч 201 сом.

Отмечается, что проектная мощность здания — 375 учебных мест. Подрядчик должен будет построить школу за два года после подписания договора при своевременном финансировании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254643/
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