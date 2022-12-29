В Сузаке построят дополнительный корпус школы № 16 за 12,5 миллиона сомов

В Сузаке построят дополнительный корпус школы № 16. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило Джалал-Абадское областное управление строительства и инженерной инфраструктуры при департаменте строительства и инженерных инфраструктур Госстроя. На эти цели оно планирует потратить 112 миллионов 520 тысяч 201 сом.

Отмечается, что проектная мощность здания — 375 учебных мест. Подрядчик должен будет построить школу за два года после подписания договора при своевременном финансировании.