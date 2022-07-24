Неделя-24. ГКНБ предотвратил теракт, и попытка создать Союз Центральной Азии

В Бишкеке предотвращен теракт, сообщили в пресс-центре ГКНБ. Задержаны причастные к международной террористической организации два иностранца, прибывших из Сирии по поддельным паспортам. Кроме этого, в Бишкеке задержаны несколько граждан Кыргызстана (пособников).

После заседания кабинета министров с участием президента страны чиновников отправили отчитываться перед журналистами, гражданскими активистами и блогерами.

Руководители ведомств по привычке зачитывали сухие цифры статистики, и, разумеется, в их отчетах все было гладко и красиво. Ну, может быть, досталось чуть больше главе МВД. Представители СМИ пытались достучаться до главного милиционера, потому что вопиющий случай с изнасилованием 13-летней девочки его хоть и бывшими, но подчиненными шокировал общественность. Улан Ниязбеков пытался держать спину прямо. Но получилось как всегда. Сказал, что руководители тех милиционеров наказаны. И тут же добавил, что насилие над ребенком «произошло вне рабочего времени». Он считает это «позором», однако преступлением так и не решился назвать.

Фото пресс-службы МВД. Улан Ниязбеков

Критика общественности главу МВД тоже не задевает. Он считает, что это делают всего человек десять. Видимо, для чиновников только недовольство из уст главы государства есть критика. На остальных можно не реагировать.

Президент подписал Указ «О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики».

Пяти вузам страны придается особый статус, предусматривающий предоставление широкой организационной, финансовой и академической автономии:

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына;

Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова;

Кыргызский национальный аграрный университет имени Константина Скрябина;

Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева;

Ошский государственный университет.

Вынесено арбитражное решение в разбирательстве по иску компании «РусГидро» против Кыргызстана. Республика обязана компенсировать средства, вложенные ПАО «РусГидро» в проект строительства ВНК ГЭС посредством займов, выданных совместному предприятию ЗАО «Верхненарынские гидроэлектростанции». Напомним, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в феврале 2022 года заявил об окончании споров по Верхненарынскому каскаду ГЭС и готовности кабмина взять на себя долги энергетиков.

За первое полугодие 2022-го в бюджет поступило 104,5 миллиарда сомов.

От Таможенной службы поступило 31 миллиард 726 миллионов сомов и от Налоговой — 72,8 миллиарда. По сравнению с прошлым годом показатель вырос более чем в полтора раза — на 57,4 процента. Данные озвучил министр финансов Алмаз Бакетаев.

В Чолпон-Ате прошла Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. За несколько дней до саммита на официальном сайте МИД Казахстана появились любопытные документы, в том числе «О подписании Договора между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке».

Проектом договора предусматривается активизация взаимовыгодного сотрудничества сторон в военной, торгово-экономической, логистической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны, энергетики и туризма. В соответствии с документом стороны подтверждают обязательство воздерживаться от применения силы или угрозы силой, направленной друг против друга, взаимодействуют в целях укрепления мира и безопасности в глобальном и региональном масштабах, координируют свои усилия по противодействию современным вызовам и угрозам.

Этот вопрос стал главным на встрече пятерки. Однако документ подписали пока только три из пяти стран. Туркменистан и Таджикистан воздержались, заявив, что необходимо провести сначала внутригосударственные процедуры.

Если стороны воплотят задуманное в реальность, то в Центральной Азии начнется активизация интеграционных процессов вне рамок Евразийского экономического союза.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Здравствуй, племя младое...

Фото 24.kg

В Кыргызстане 18 июля стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. Первый тур прошел с 18 до 20 июля.

Министерство образования и науки утвердило график проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в вузы.

Прием абитуриентов в высшие учебные заведения республики проходит полностью онлайн. В ведомстве рассказали, как желающим продолжить обучение подать документы. Все важное в публикации «Как поступить в вуз: пошаговая инструкция от Министерства образования».

Уволить нельзя оставить

Фото из интернета

Указ президента о конкурсном отборе директоров школ в Кыргызстане вызвал бурное обсуждение в обществе. Руководители, проработавшие в должности более пяти лет (а их около 1 тысячи), уже считаются освобожденными от занимаемой должности, но они продолжают исполнять свои обязанности. Не приведет ли это к хаосу накануне нового учебного года, разбирался наш журналист. Подробнее в материале «Массовое увольнение директоров школ: чего нам ждать от эксперимента».

Как не лишиться денег с банковской карты

Фото из интернета

Коронавирус принес в Кыргызстан не только локдаун и проблемы в экономике, но и рост спроса на дистанционные финансовые услуги. Рынок не стоит на месте. Появляются новые инновационные технологии, которые позволяют управлять своими деньгами и проводить платежи/переводы не выходя из дома.

Но и мошенники не спят. Они придумывают все новые и новые способы лишить вас денег. Мы продолжаем оказывать помощь читателям, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Редакция 24.kg совместно со специалистами Национального банка подготовила советы, как обезопасить себя при получении денежных переводов, оплате картой или электронным кошельком. Читайте статью «Переводы и онлайн-платежи. Как не стать жертвой мошенников и не лишиться денег».

Увидеть Кыргызстан и влюбиться

Фото из архива Ноа Бретчера

Американец Ноа Бретчер уже бывал в Кыргызстане. Он приехал в июле 2019 года по программе организации Peace Corp («Корпус мира»). Но пробыл недолго: из-за пандемии коронавируса в марте 2020-го волонтеру пришлось покинуть КР. Когда ограничения сняли, Ноа вернулся. Он признался, что за короткий период проживания здесь успел проникнуться духом и традициями кочевого народа.

Полюбил его самобытную культуру и певучий язык. О том, почему решил вернуться и чем планирует заниматься здесь, Ноа рассказал в интервью «Положение женщин ухудшилось. Американец Ноа Бретчер о Кыргызстане после пандемии».

Ремонт дорог в разгар турсезона

Фото 24.kg. Так сейчас выглядят дороги в ущельях

Туристический сезон в самом разгаре. Впервые за два пандемийных года в страну потянулись сотни отдыхающих из стран ближнего зарубежья. Наши чиновники всеми силами пытаются привлечь внимание желающих отдохнуть на берегу Иссык-Куля.

У дорожников задача, видимо, иная. Они делают все, чтобы отбить желание попасть на озеро. В разгар сезона уже традиционно возобновили ремонт трассы близ Балыкчи. Хотя сделать это можно было и раньше, и в предыдущие коронавирусные годы. Мы проехались к побережью и убедились, что путь туда стоит немалых нервов. Подробнее в репортаже «Как отвадить туристов от Иссык-Куля. Традиционный опыт кыргызстанского дорожника».

Детей бить нельзя и точка!

Фото из интернета

В Аламединском районе учительница подралась с учеником. В Сузаке семиклассница пострадала от рук педагога. В Кара-Суйском районе учитель физкультуры сломал ногу мальчику. На Иссык-Куле подростки избили замдиректора школы. Эти далеко не все факты стали достоянием общественности только за последние полгода.

О вечном вопросе «отцов и детей», как воспитать своего ребенка и современной системе образования в интервью 24.kg рассказала магистр педагогических наук Американского университета в Дубае, учитель частной школы в Эмиратах Нурайым Ысмайыл кызы. Подробнее в материале «Попробуйте любить, а не воспитывать. Как взрослым найти общий язык с детьми».

Красота глазами читателей

Фото Нели Омаровой. Туура-Каин в ущелье Шамси

Вот уже и середина лета. Отпускные дни пролетают стремительно, поэтому не теряйте время и ловите каждый миг отдыха. И не забывайте делать видео и фото, чтобы попасть в нашу рубрику «Мгновения жизни».

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

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Очередная подборка ваших прекрасных снимков в постоянной рубрике «Мгновения жизни. Ущелье Шамси и Курпсайское водохранилище».

Как остановить беспредел на дорогах

Уже этой осенью любители лихачить на дорогах могут проснуться в новом Кыргызстане, когда им придется отвечать за свое безрассудство. Разработанный МВД законопроект, предлагающий усилить ответственность водителей за грубые нарушения Правил дорожного движения, передан на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Автовладельцев ждет немало новшеств, они касаются не только лишения водительских прав, но и свободы. Рассказываем в публикации «ДТП, которые нас убивают. МВД хочет бороться с лихачами ужесточением наказания», что предлагает МВД.

Велосипед, самокат, велошеринг

Фото из интернета

Все чаще бишкекчане выбирают велосипеды и самокаты в качестве альтернативы общественному транспорту. Недавно в столице прошла презентация велошеринга и проката электросамокатов — это совместный проект муниципалитета и частных инвесторов, который однозначно добавит участников к и без того растущему велосообществу города.

Редакция 24.kg собрала наиболее важные советы, которые помогут начинающим сориентироваться. Читайте материал «Двухколесный транспорт в Бишкеке. Советы для начинающих».