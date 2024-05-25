Переводы и онлайн-платежи. Как не стать жертвой мошенников и не лишиться денег

В последнее время в Кыргызстане активизировались мошенники. Они находят все новые и новые способы, чтобы добраться до кошельков кыргызстанцев. В ход идет подмена голосов и даже номеров телефонов. Поэтому нужно всегда быть начеку и не спешить раскрывать свои личные данные по первому требованию.
Редакция 24.kg совместно со специалистами Национального банка подготовила советы, как обезопасить себя при получении денежных переводов, оплате картой или электронным кошельком.
«Злоумышленники в погоне за чужими деньгами используют самые изощренные способы и методы. Они играют на страхе лишиться денег, доверии и добросовестности граждан, а также возможности получения быстрой наживы. Не надо бояться пользоваться современными и удобными технологиями. Но всегда надо помнить о необходимости соблюдать меры предосторожности, ведь знания о том, как противодействовать мошенникам, помогут в нужную минуту принять правильное решение», — подчеркнули в Нацбанке.
Сохраняем денежные переводыЧтобы не стать жертвой мошенников при отправлении или получении денежных переводов, помните о нескольких простых правилах.
Никогда не отправляйте деньги людям, с которыми вы не знакомы, даже если они представились сотрудниками правоохранительных органов.
При подготовке к отправлению или получению денежного перевода, а также в любых случаях, которые вызывают у вас сомнение, консультируйтесь только с сотрудниками банка.
Никогда не высылайте документы о совершении денежного перевода незнакомому вам человеку по почте, по факсу или другим способом. Храните данные о переводе в недоступном для третьих лиц месте. Никогда не разглашайте данные по переводу третьим лицам (как частично, так и полные данные, включая номер перевода). Помните, что денежные переводы ни при каких обстоятельствах не могут использоваться в качестве подтверждения платежеспособности. Не направляйте денежные переводы задолго до их получения, например при планировании поездки за рубеж.
Безопасность электронного кошелька
При ипользовании электронного кошелька не надо хранить свой логин, пароль, ПИН-код и другие персональные данные на устройствах доступа (персональный компьютер, мобильный телефон и так далее) или других незащищенных носителях. Не сообщайте также эти данные кому-либо и не размещайте персональные данные в доступных местах.
Нужно периодически менять ПИН-код, пароль и не использовать пароли с низким уровнем защиты, такие как имя или дата рождения.
Пароль должен содержать комбинацию, состоящую из букв (прописных и заглавных), специальных символов и цифр.
Надо регулярно проверять историю операций и остаток на электронном кошельке для отслеживания ошибок или неавторизованных операций по электронному кошельку. Не используйте для входа в личный кабинет случайно подобранные мобильные устройства, публичные или непроверенные компьютеры, установленные в общественных местах (компьютерные клубы, библиотеки и тому подобное).
Перед осуществлением любых операций в личном кабинете (посредством персонального компьютера или мобильного телефона) надо убедиться, что используется подлинная веб-страница личного кабинета.
Если вдруг вы обнаружили несанкционированный доступ к кошельку, сразу сообщайте об этом в свой банк.
То же нужно сделать при потере или краже мобильного телефона, на котором использовался электронный кошелек. Подключите SMS-оповещения об операциях по карте/электронному кошельку. В этом случае вы сразу узнаете о платеже, которого вы не совершали, и сможете быстро отреагировать: заблокировать карту/электронный кошелек.
Сохраняем деньги на карте
Чтобы уберечь деньги на банковской карте от мошенников, никогда не сообщайте номер карты и ПИН-код по телефону. Сотрудники банка никогда не спрашивают такую информацию. Чтобы найти вас у себя в системе, им достаточно знать ФИО. И уж тем более вам не будет звонить сотрудник банка и спрашивать данные вашей карты.
Если позвонивший представится сотрудником банка, то запросите у него фамилию и имя, должность и управление, в котором человек работает. Затем перезвоните в свой банк, где вы получили карту, и уточните, зачем его сотрудники запрашивают ваши данные.
Никогда не обращайтесь к посторонним людям за помощью при снятии денег в банкомате.
Если вы не пользовались им, лучше при получении карты обратитесь к сотрудникам банка за помощью. Но даже в этом случае при наборе ПИН-кода закройте руками панель набора.
Не сообщайте никому номер своей карты, свой ПИН-код, срок действия карты, а также CVV/CVC-коды (это коды безопасности — последние три цифры, которые находятся на оборотной стороне карты на полосе для подписи), в том числе родственникам, сотрудникам банка, правоохранительным органам, коллегам. НИКОМУ! Никто, кроме вас, эту информацию знать не должен.
Покупайте только на защищенных сайтах, владельцы которых заботятся о безопасности своих пользователей.
Когда переходите на страницу оплаты, ищите логотипы программ MasterCard SecureCode, Visa Secure. Эти программы с помощью технологии 3D-Secure дополнительно защищают вас во время покупок в интернете.
Если онлайн-магазин поддерживает эту технологию, после ввода реквизитов карты он перенаправит вас на безопасную интернет-страницу банка. Для подтверждения покупки банк отправит SMS с одноразовым паролем на номер мобильного телефона, привязанный к карте или счету. Никому не сообщайте этот код — просто введите его в специальное поле на странице оплаты.
Помните, что вы сами отвечаете за сохранность своих данных. Если вы все-таки столкнулись с мошенническими действиями, рекомендуем незамедлительно обратиться в свой банк и правоохранительные органы.