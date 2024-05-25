Переводы и онлайн-платежи. Как не стать жертвой мошенников и не лишиться денег

В последнее время в Кыргызстане активизировались мошенники. Они находят все новые и новые способы, чтобы добраться до кошельков кыргызстанцев. В ход идет подмена голосов и даже номеров телефонов. Поэтому нужно всегда быть начеку и не спешить раскрывать свои личные данные по первому требованию.

Редакция 24.kg совместно со специалистами Национального банка подготовила советы, как обезопасить себя при получении денежных переводов, оплате картой или электронным кошельком.

«Злоумышленники в погоне за чужими деньгами используют самые изощренные способы и методы. Они играют на страхе лишиться денег, доверии и добросовестности граждан, а также возможности получения быстрой наживы. Не надо бояться пользоваться современными и удобными технологиями. Но всегда надо помнить о необходимости соблюдать меры предосторожности, ведь знания о том, как противодействовать мошенникам, помогут в нужную минуту принять правильное решение», — подчеркнули в Нацбанке.

Сохраняем денежные переводы

Чтобы не стать жертвой мошенников при отправлении или получении денежных переводов, помните о нескольких простых правилах.

Никогда не отправляйте деньги людям, с которыми вы не знакомы, даже если они представились сотрудниками правоохранительных органов.

При подготовке к отправлению или получению денежного перевода, а также в любых случаях, которые вызывают у вас сомнение, консультируйтесь только с сотрудниками банка.

Никогда не высылайте документы о совершении денежного перевода незнакомому вам человеку по почте, по факсу или другим способом. Храните данные о переводе в недоступном для третьих лиц месте. Никогда не разглашайте данные по переводу третьим лицам (как частично, так и полные данные, включая номер перевода). Помните, что денежные переводы ни при каких обстоятельствах не могут использоваться в качестве подтверждения платежеспособности. Не направляйте денежные переводы задолго до их получения, например при планировании поездки за рубеж.

Не отправляйте деньги как предоплату аренды квартиры или другой недвижимости, покупку в интернете. Не стоит делать перевод для экстренной помощи близкому человеку, если вам не удалось лично связаться с ним или подтвердить информацию другим способом. Не стоит также использовать системы переводов для уплаты налогов и сборов для получения наследства, лотерейного или иного выигрыша.

Безопасность электронного кошелька

При ипользовании электронного кошелька не надо хранить свой логин, пароль, ПИН-код и другие персональные данные на устройствах доступа (персональный компьютер, мобильный телефон и так далее) или других незащищенных носителях. Не сообщайте также эти данные кому-либо и не размещайте персональные данные в доступных местах.

Нужно периодически менять ПИН-код, пароль и не использовать пароли с низким уровнем защиты, такие как имя или дата рождения.

Пароль должен содержать комбинацию, состоящую из букв (прописных и заглавных), специальных символов и цифр.

Надо регулярно проверять историю операций и остаток на электронном кошельке для отслеживания ошибок или неавторизованных операций по электронному кошельку. Не используйте для входа в личный кабинет случайно подобранные мобильные устройства, публичные или непроверенные компьютеры, установленные в общественных местах (компьютерные клубы, библиотеки и тому подобное).

Перед осуществлением любых операций в личном кабинете (посредством персонального компьютера или мобильного телефона) надо убедиться, что используется подлинная веб-страница личного кабинета.

Если вдруг вы обнаружили несанкционированный доступ к кошельку, сразу сообщайте об этом в свой банк.

Всегда защищайте свое устройство от несанкционированного доступа и вредоносных программ. Следите за регулярным обновлением антивирусной программы и ее постоянной работой. Не позволяйте посторонним использовать свой мобильный телефон, через который осуществляется оплата с электронного кошелька.

То же нужно сделать при потере или краже мобильного телефона, на котором использовался электронный кошелек. Подключите SMS-оповещения об операциях по карте/электронному кошельку. В этом случае вы сразу узнаете о платеже, которого вы не совершали, и сможете быстро отреагировать: заблокировать карту/электронный кошелек.

Сохраняем деньги на карте

Чтобы уберечь деньги на банковской карте от мошенников, никогда не сообщайте номер карты и ПИН-код по телефону. Сотрудники банка никогда не спрашивают такую информацию. Чтобы найти вас у себя в системе, им достаточно знать ФИО. И уж тем более вам не будет звонить сотрудник банка и спрашивать данные вашей карты.

Если позвонивший представится сотрудником банка, то запросите у него фамилию и имя, должность и управление, в котором человек работает. Затем перезвоните в свой банк, где вы получили карту, и уточните, зачем его сотрудники запрашивают ваши данные.

Никогда не обращайтесь к посторонним людям за помощью при снятии денег в банкомате.

Если вы не пользовались им, лучше при получении карты обратитесь к сотрудникам банка за помощью. Но даже в этом случае при наборе ПИН-кода закройте руками панель набора.

Не сообщайте никому номер своей карты, свой ПИН-код, срок действия карты, а также CVV/CVC-коды (это коды безопасности — последние три цифры, которые находятся на оборотной стороне карты на полосе для подписи), в том числе родственникам, сотрудникам банка, правоохранительным органам, коллегам. НИКОМУ! Никто, кроме вас, эту информацию знать не должен.

Покупайте только на защищенных сайтах, владельцы которых заботятся о безопасности своих пользователей.

Пользуйтесь только официальными сайтами. Никогда не переходите по непроверенным ссылкам и тем более не вводите там личные данные и данные своей карты. Старайтесь не пользоваться для оплаты в интернете зарплатной или кредитной картой. Откройте для этих целей вторую карту в том же банке и пополняйте счет только на сумму, необходимую для совершения интернет-покупки.

Когда переходите на страницу оплаты, ищите логотипы программ MasterCard SecureCode, Visa Secure. Эти программы с помощью технологии 3D-Secure дополнительно защищают вас во время покупок в интернете.

Если онлайн-магазин поддерживает эту технологию, после ввода реквизитов карты он перенаправит вас на безопасную интернет-страницу банка. Для подтверждения покупки банк отправит SMS с одноразовым паролем на номер мобильного телефона, привязанный к карте или счету. Никому не сообщайте этот код — просто введите его в специальное поле на странице оплаты.

Помните, что вы сами отвечаете за сохранность своих данных. Если вы все-таки столкнулись с мошенническими действиями, рекомендуем незамедлительно обратиться в свой банк и правоохранительные органы.