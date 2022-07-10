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Общество

Неделя-24. Мулла считает кыргызстанок мясом, а журналисты раздражают чиновников

Очередной шок испытали кыргызстанцы, когда достоянием общественности стала информация об изнасиловании 13-летней девочки сотрудниками милиции. По подозрению в совершении преступления задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района Бишкека), а также еще один соучастник — охранник рынка «Дордой».

Как водится, только после этого чиновники отреагировали. Очередной порцией обещаний. Глава кабмина, например, уверен, что «руководители силовых структур делают все возможное, но в рядах правоохранителей оказываются те, кто совершает преступления».

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Администрация президента прислала отписку о том, что защита детей страны является одной из первоочередных задач всего государства и важным приоритетом Садыра Жапарова.

В МВД перевели стрелки на депутатов Жогорку Кенеша, которым «тоже следует подумать о своей ответственности перед обществом, поскольку они принимают законы».

А вице-премьер Эдиль Байсалов и вовсе обвинил во всех грехах журналистов и СМИ, которые «ежедневно и в ежечасном режиме погружают весь наш народ в состояние стресса, настоящего информационного террора».

Президент страны в отличие от своего ставленника, видимо, прекрасно осведомлен, кто погружает народ в стрессовое состояние. Садыр Жапаров отправил генерального прокурора и главу МВД в регионы, чтобы они встречались с местным населением. Как пояснил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев, поступает много жалоб на решения судов и неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов. Следом в регионы отправился и председатель кабинета министров — тоже слушать людей на местах.

Мэр Бишкека провел пресс-конференцию и рассказал о планах. Их, как обычно, громадье. Осенью 2022 года Эмилбек Абдыкадыров обещает очистить центральные улицы столицы от маршруток. Планирует доставить 600 новых лифтов за 5 лет. Признал, что есть беспредел, а для горожан создают неудобства. Опять говорил о монорельсе и выносе железной дороги за черту города...

24.kg
Фото 24.kg. В Бишкеке начался снос сгоревшего здания Генпрокуратуры

В столице наконец начали сносить уродливые остатки здания Генеральной прокуратуры. Что будет на этом месте, пока неизвестно. Многие из участников опроса 24.kg проголосовали за сквер, но прислушаются ли в муниципалитете?

Бекбосун Апсатаров уволен с поста заместителя главы ГКНБ. Он был назначен на пост директора Антикоррупционной службы в ранге первого зама председателя ГКНБ в октябре 2020 года тогда исполняющим обязанности президента Садыром Жапаровым. Его называли ставленником главы государства и своим человеком в спецслужбе.

из интернета
Фото из интернета. Бекбосун Апсатаров

Очередной скандал пришел, откуда не ждали. Священнослужитель Садыбакас Доолов обвинил женщин в том, что из-за их внешнего вида в стране ...растут цены на мясо. Он убежден, что баранина так и будет недоступной большей части населения сел, пока женщины будут ходить в коротких платьях. Садыбакас Доолов призвал мужчин «покончить с этим безобразием». А потом мы удивляемся росту насилия в семье и избиения детей.

ДУМК не нашел ничего плохого в высказываниях своего представителя. «Он не нарушил нормы шариата, не вмешивался в политику и не задел честь и достоинство человека. Проведена разъяснительная работа с Садыбакасом Дооловым, и выяснилось, что он не смог полностью донести свои мысли народу», — проинформировали в муфтияте.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Назад в СССР. Куда нас зовет Александр Лукашенко

из интернета
Фото из интернета. Александр Лукашенко

Беспорядки в Каракалпакстане (Узбекистан), в которых пострадали 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов, и 18 человек погибли, заставили понервничать лидеров стран Центральноазиатского региона и внимательно следить за происходящим президентов других государств на постсоветском пространстве.

Отдельный резонанс вызвало заявление лидера Беларуси Александра Лукашенко. Выступая на торжественном собрании, посвященном Дню независимости государства, он заявил: «Сегодня идет борьба не только за наше пространство постсоветское, европейскую часть, развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши советские республики».

Некоторые эксперты в регионе усмотрели в его словах намек на возрождение некоего подобия СССР. Причем странам ЦА, судя по пренебрежительной риторике, уготовлена роль сателлитов. Эксперты озвучили свое мнение о том, что хотел сказать белорусский лидер — подробнее «Наши советские. Что имел в виду Александр Лукашенко, разбираются эксперты».

Нуждается в корректировке

из интернета
Фото из интернета

Следующий избирательный цикл в Кыргызстане стартует в 2025 году с местных выборов. Кампания в Жогорку Кенеш подхватит эстафету в 2026-м, и завершающий аккорд прозвучит в 2027 году, когда страна будет выбирать президента. Сейчас ЦИК инициирует создание межведомственной рабочей группы, которая займется совершенствованием выборного законодательства. В ее состав вошли депутаты парламента, члены самой избирательной комиссии, судьи, представители Генеральной прокуратуры, МВД, Министерства юстиции, МИД, гражданского общества и эксперты.

Зачем опять меняют документ, читайте в статье «Большая перекройка. В Кыргызстане опять переписывают закон о выборах».

Политика открытых дверей, которая восхищает

из личного архива героя
Фото из личного архива героя. Муджиб Джайхун подарил свою книгу библиотеке имени Баялинова

Муджиб Джайхун, писатель индийского происхождения из ОАЭ, впервые встретился с кыргызами на северо-западе Китая. А после посещения стенда нашей страны на «Экспо-2020» в Дубае решил приехать в Кыргызстан. О своем путешествии он рассказал в интервью. Подробнее в публикации «Как встреча с кыргызами в Китае привела писателя Муджиба Джайхуна в Бишкек».

Почему наши дети толстеют

заставочное
Фото заставочное

Специалисты Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации провели исследование эпидемиологического надзора за ожирением среди детей страны. Выводы у медиков неутешительные.

Избыточным весом или ожирением страдает каждый десятый ребенок младшего школьного возраста.

Неправильное питание, отсутствие спорта, частое времяпровождение за гаджетами и телевизором — все это отрицательно влияет на физическое состояние любого человека, в том числе и детей.

Вместе со специалистом Нуржамал Шейшеевой выяснили, что избыточный вес у детей влечет многочисленные серьезные последствия для их здоровья в будущем, повышая риск развития ряда неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, сахарного диабета, нарушения опорно-двигательной системы). Обязательно почитайте материал «Детское ожирение: от психологических проблем до преждевременной смерти».

Отважная Наталья

из личного архива героини
Фото из личного архива героини. Наталья Силина (на фото в центре) во время службы во внутренних войсках

Открытое выступление военнослужащей контрактной службы Внутренних войск МВД ефрейтора Натальи Силиной в мае прошлого года наделало немало шума. Она, напомним, открыто рассказала 24.kg о полураздетых контрактниках, нечеловеческих бытовых условиях и самодурстве офицеров.

Спустя год мы встретились с героиней публикации, чтобы узнать, что изменилось за это время во внутренних войсках и ее службе. Что рассказала собеседница, читайте в статье «Обращение ефрейтора Силиной. Что изменилось во внутренних войсках спустя год».

Научите ребенка считать деньги

из интернета
Фото из интернета

В Кыргызстане готовятся ввести в школьную программу новый предмет «История развития религий». Депутат Дастан Бекешев считает, что лучше бы детей учили финансовой грамотности.

Пока в школах такого предмета нет, можно заняться и самообразованием. Детям на каникулы дали список книг, которые стоит прочитать. А давайте заменим его частично на то, что ребенку будет интересно и полезно. Вместе с экономистами и экспертами Национального банка мы подобрали список книг, которые введут вашего ребенка в мир денег — «Лето с пользой. Что почитать детям о финансовой грамотности».

Пока живут на свете...

из интернета
Фото из интернета

Мошенничество — один из самых распространенных видов преступлений. Последователи Остапа Бендера изощряются как могут, и интернет им в этом хорошо помогает. Как не попасться на уловку профессиональных обманщиков, разбиралось 24.kg.

Чтобы не стать жертвой аферистов и прочих непорядочных сограждан, прочитайте материал «Как распознать мошенника и не дать себя обмануть».

Чтобы ваш гаджет не огорчал

из интернета
Фото из интернета

Мы уже не можем представить себе современную жизнь без гаджетов — смартфонов, компьютеров, планшетов и прочей электроники. Порой техника подводит — ломается и из ее памяти куда-то исчезают крайне важные для нас файлы. Нередко ценную для нас информацию мы по запарке удаляем сами.

Специалист по восстановлению данных с 30-летним стажем Станислав Корб рассказал нам о наиболее частых причинах потери информации и о том, что нужно делать, чтобы избежать проблемы — «Что-то нажал и все пропало. Как не потерять важные данные с телефона и планшета».

Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg

Любови Бухаровой
Фото Любови Бухаровой. Озеро Сары-Челек

Первый месяц лета пролетел неожиданно быстро. Надеемся, вы уже придумали, где проведете отпуск. Ну или хотя бы возьмете тайм-аут на несколько дней от работы и забот. Даже небольшое путешествие наверняка поможет прийти в себя, а полученные впечатления останутся с вами надолго. Для этого и далеко уезжать не надо. Читатели продолжают радовать своими фотографиями красот нашей страны. Получите удовольствие, заглянув в публикацию «Мгновения жизни. Гора Боз-Болток и Аламединское ущелье».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239220/
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