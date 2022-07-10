Неделя-24. Мулла считает кыргызстанок мясом, а журналисты раздражают чиновников

Очередной шок испытали кыргызстанцы, когда достоянием общественности стала информация об изнасиловании 13-летней девочки сотрудниками милиции. По подозрению в совершении преступления задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района Бишкека), а также еще один соучастник — охранник рынка «Дордой».

Как водится, только после этого чиновники отреагировали. Очередной порцией обещаний. Глава кабмина, например, уверен, что «руководители силовых структур делают все возможное, но в рядах правоохранителей оказываются те, кто совершает преступления».

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Администрация президента прислала отписку о том, что защита детей страны является одной из первоочередных задач всего государства и важным приоритетом Садыра Жапарова.

В МВД перевели стрелки на депутатов Жогорку Кенеша, которым «тоже следует подумать о своей ответственности перед обществом, поскольку они принимают законы».

А вице-премьер Эдиль Байсалов и вовсе обвинил во всех грехах журналистов и СМИ, которые «ежедневно и в ежечасном режиме погружают весь наш народ в состояние стресса, настоящего информационного террора».

Президент страны в отличие от своего ставленника, видимо, прекрасно осведомлен, кто погружает народ в стрессовое состояние. Садыр Жапаров отправил генерального прокурора и главу МВД в регионы, чтобы они встречались с местным населением. Как пояснил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев, поступает много жалоб на решения судов и неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов. Следом в регионы отправился и председатель кабинета министров — тоже слушать людей на местах.

Мэр Бишкека провел пресс-конференцию и рассказал о планах. Их, как обычно, громадье. Осенью 2022 года Эмилбек Абдыкадыров обещает очистить центральные улицы столицы от маршруток. Планирует доставить 600 новых лифтов за 5 лет. Признал, что есть беспредел, а для горожан создают неудобства. Опять говорил о монорельсе и выносе железной дороги за черту города...

Фото 24.kg. В Бишкеке начался снос сгоревшего здания Генпрокуратуры

В столице наконец начали сносить уродливые остатки здания Генеральной прокуратуры. Что будет на этом месте, пока неизвестно. Многие из участников опроса 24.kg проголосовали за сквер, но прислушаются ли в муниципалитете?

Бекбосун Апсатаров уволен с поста заместителя главы ГКНБ. Он был назначен на пост директора Антикоррупционной службы в ранге первого зама председателя ГКНБ в октябре 2020 года тогда исполняющим обязанности президента Садыром Жапаровым. Его называли ставленником главы государства и своим человеком в спецслужбе.

Фото из интернета. Бекбосун Апсатаров

Очередной скандал пришел, откуда не ждали. Священнослужитель Садыбакас Доолов обвинил женщин в том, что из-за их внешнего вида в стране ...растут цены на мясо. Он убежден, что баранина так и будет недоступной большей части населения сел, пока женщины будут ходить в коротких платьях. Садыбакас Доолов призвал мужчин «покончить с этим безобразием». А потом мы удивляемся росту насилия в семье и избиения детей.

ДУМК не нашел ничего плохого в высказываниях своего представителя. «Он не нарушил нормы шариата, не вмешивался в политику и не задел честь и достоинство человека. Проведена разъяснительная работа с Садыбакасом Дооловым, и выяснилось, что он не смог полностью донести свои мысли народу», — проинформировали в муфтияте.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Назад в СССР. Куда нас зовет Александр Лукашенко

Фото из интернета. Александр Лукашенко

Беспорядки в Каракалпакстане (Узбекистан), в которых пострадали 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов, и 18 человек погибли, заставили понервничать лидеров стран Центральноазиатского региона и внимательно следить за происходящим президентов других государств на постсоветском пространстве.

Отдельный резонанс вызвало заявление лидера Беларуси Александра Лукашенко. Выступая на торжественном собрании, посвященном Дню независимости государства, он заявил: «Сегодня идет борьба не только за наше пространство постсоветское, европейскую часть, развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши советские республики».

Некоторые эксперты в регионе усмотрели в его словах намек на возрождение некоего подобия СССР. Причем странам ЦА, судя по пренебрежительной риторике, уготовлена роль сателлитов. Эксперты озвучили свое мнение о том, что хотел сказать белорусский лидер — подробнее «Наши советские. Что имел в виду Александр Лукашенко, разбираются эксперты».

Нуждается в корректировке

Фото из интернета

Следующий избирательный цикл в Кыргызстане стартует в 2025 году с местных выборов. Кампания в Жогорку Кенеш подхватит эстафету в 2026-м, и завершающий аккорд прозвучит в 2027 году, когда страна будет выбирать президента. Сейчас ЦИК инициирует создание межведомственной рабочей группы, которая займется совершенствованием выборного законодательства. В ее состав вошли депутаты парламента, члены самой избирательной комиссии, судьи, представители Генеральной прокуратуры, МВД, Министерства юстиции, МИД, гражданского общества и эксперты.

Зачем опять меняют документ, читайте в статье «Большая перекройка. В Кыргызстане опять переписывают закон о выборах».

Политика открытых дверей, которая восхищает

Фото из личного архива героя. Муджиб Джайхун подарил свою книгу библиотеке имени Баялинова

Муджиб Джайхун, писатель индийского происхождения из ОАЭ, впервые встретился с кыргызами на северо-западе Китая. А после посещения стенда нашей страны на «Экспо-2020» в Дубае решил приехать в Кыргызстан. О своем путешествии он рассказал в интервью. Подробнее в публикации «Как встреча с кыргызами в Китае привела писателя Муджиба Джайхуна в Бишкек».

Почему наши дети толстеют

Фото заставочное

Специалисты Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации провели исследование эпидемиологического надзора за ожирением среди детей страны. Выводы у медиков неутешительные.

Избыточным весом или ожирением страдает каждый десятый ребенок младшего школьного возраста.

Неправильное питание, отсутствие спорта, частое времяпровождение за гаджетами и телевизором — все это отрицательно влияет на физическое состояние любого человека, в том числе и детей.

Вместе со специалистом Нуржамал Шейшеевой выяснили, что избыточный вес у детей влечет многочисленные серьезные последствия для их здоровья в будущем, повышая риск развития ряда неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, сахарного диабета, нарушения опорно-двигательной системы). Обязательно почитайте материал «Детское ожирение: от психологических проблем до преждевременной смерти».

Отважная Наталья

Фото из личного архива героини. Наталья Силина (на фото в центре) во время службы во внутренних войсках

Открытое выступление военнослужащей контрактной службы Внутренних войск МВД ефрейтора Натальи Силиной в мае прошлого года наделало немало шума. Она, напомним, открыто рассказала 24.kg о полураздетых контрактниках, нечеловеческих бытовых условиях и самодурстве офицеров.

Спустя год мы встретились с героиней публикации, чтобы узнать, что изменилось за это время во внутренних войсках и ее службе. Что рассказала собеседница, читайте в статье «Обращение ефрейтора Силиной. Что изменилось во внутренних войсках спустя год».

Научите ребенка считать деньги

Фото из интернета

В Кыргызстане готовятся ввести в школьную программу новый предмет «История развития религий». Депутат Дастан Бекешев считает, что лучше бы детей учили финансовой грамотности.

Пока в школах такого предмета нет, можно заняться и самообразованием. Детям на каникулы дали список книг, которые стоит прочитать. А давайте заменим его частично на то, что ребенку будет интересно и полезно. Вместе с экономистами и экспертами Национального банка мы подобрали список книг, которые введут вашего ребенка в мир денег — «Лето с пользой. Что почитать детям о финансовой грамотности».

Пока живут на свете...

Фото из интернета

Мошенничество — один из самых распространенных видов преступлений. Последователи Остапа Бендера изощряются как могут, и интернет им в этом хорошо помогает. Как не попасться на уловку профессиональных обманщиков, разбиралось 24.kg.

Чтобы не стать жертвой аферистов и прочих непорядочных сограждан, прочитайте материал «Как распознать мошенника и не дать себя обмануть».

Чтобы ваш гаджет не огорчал

Фото из интернета

Мы уже не можем представить себе современную жизнь без гаджетов — смартфонов, компьютеров, планшетов и прочей электроники. Порой техника подводит — ломается и из ее памяти куда-то исчезают крайне важные для нас файлы. Нередко ценную для нас информацию мы по запарке удаляем сами.

Специалист по восстановлению данных с 30-летним стажем Станислав Корб рассказал нам о наиболее частых причинах потери информации и о том, что нужно делать, чтобы избежать проблемы — «Что-то нажал и все пропало. Как не потерять важные данные с телефона и планшета».

Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg

Фото Любови Бухаровой. Озеро Сары-Челек

Первый месяц лета пролетел неожиданно быстро. Надеемся, вы уже придумали, где проведете отпуск. Ну или хотя бы возьмете тайм-аут на несколько дней от работы и забот. Даже небольшое путешествие наверняка поможет прийти в себя, а полученные впечатления останутся с вами надолго. Для этого и далеко уезжать не надо. Читатели продолжают радовать своими фотографиями красот нашей страны. Получите удовольствие, заглянув в публикацию «Мгновения жизни. Гора Боз-Болток и Аламединское ущелье».