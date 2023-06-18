Лето с пользой. Что почитать детям о финансовой грамотности

Летние каникулы начались. Детям дали список книг, которые стоит прочитать. А давайте заменим его частично на то, что ребенку будет интересно и полезно. Вместе с экономистами и экспертами Национального банка редакция 24.kg подобрала список книг, которые введут вашего ребенка в мир денег.

Самая читаемая книга по финансам

Самая читаемая детская книга о деньгах в мире — «Пес по имени Мани» Бодо Шефера. Она полезна не только детям, но и взрослым. Приключенческая история о девочке Кире, ее друзьях и собаке по имени Мани раскрывает тему отношения человека к деньгам.

Герои книги мечтают разбогатеть и ищут самые эффективные способы, как это сделать.

На примере героев автор шаг за шагом разбирает, как прокладывать путь к мечте. В книге есть практические советы, как зарабатывать деньги, копить и разумно тратить. Герои учатся сберегать, избегать долгов и приумножать финансы.

Читайте по теме «Пес по имени Мани». Как детям и взрослым научиться управлять деньгами

На сегодня в мире издали более 3 миллионов экземпляров книги Бодо Шефера «Пес по имени Мани». Ее перевели на многие языки мира. По книге ставят мюзиклы. Есть даже серия комиксов по ее мотивам. Почему она так популярна? Книга хоть и предназначена для детей, но подходит и взрослым.

Для самых маленьких

Начинать изучать основы финансовой грамотности можно с пяти лет. Например, стоит прочитать книгу Татьяны Поповой «Волшебный банкомат. Детям об экономике». Это история о Кате и Сереже, которые оказались на сказочном острове с волшебным банкоматом. Вместе с аборигенами герои с нуля налаживают на острове товарно-денежные отношения, учатся строить бизнес, копить и управлять финансами.

На примере обитателей острова ребенок узнает, откуда берутся деньги и как делать покупки.

Разберется, что такое банк, кредит, вклад, бюджет и как они устроены. В конце каждой главы есть практические задания для закрепления знаний.

Что подойдет подростку

Ученикам средней и старшей школы можно предложить почитать книгу Джерри Бейли и Фелиции Ло «Твои деньги». Из нее подростки узнают о множестве способов заработать деньги, чтобы не зависеть от родителей. Согласитесь, один этот факт вполне может стать гарантией того, что ребенок возьмет книгу в руки.

В книге рассказывается, чем опасны азартные игры и прочие сомнительные схемы заработка, почему они не помогут накопить на велосипед.

«Удивительные приключения в стране Экономика» доктора экономических наук Игоря Липсица расскажут, почему одни люди богаты, а другие еле сводят концы с концами. Что такое зарплата и как формируются цены на товары. Кто определяет валютные курсы, зачем нужна конкуренция на рынке и откуда берется инфляция.

Не забывайте и о мировом бестселлере по финансовой грамотности «Богатый папа, бедный папа для подростков» Роберта Кийосаки. Эта книга помогла многим людям изменить отношение к деньгам. В ней автор рассказывает о собственном пути и объясняет, почему мы зависим от работы и денег и как сделать так, чтобы финансы работали на вас.

Автор мотивирует подростков как можно раньше начать принимать самостоятельные финансовые решения, чтобы стать успешными и богатыми людьми.

В дополнение к книге можно купить настольную игру «Денежный поток». Ее тоже разработал Роберт Кийосаки. Это полноценный симулятор жизни, который учит людей зарабатывать на инвестициях и улучшать финансовое положение. Играть можно всей семьей, заодно и родители смогут проверить финансовые знания. Да, игра стоит недешево. Но это та инвестиция, которая действительно стоит вложенных в нее денег.

Читаем онлайн

На книгах по финансовой грамотности можно и сэкономить. Как? Все просто — читать электронные версии. Специалисты Национального банка рекомендовали самые интересные и полезные книги для детей, которые можно найти в Сети.

В первую очередь обратите внимание на издание, которое выпускает Нацбанк. Это «Денежная азбука» («Акча алиппеси»). На сегодня выпущено пять изданий. Она предназначена для детей младшего школьного возраста. Каждая из частей «Денежной азбуки» в простой и доступной форме раскрывает детям такие непростые для них вопросы, как деньги, семейный бюджет, банк, пластиковые карты, пенсии и другое. Почитать книги можно здесь.

«Денежную азбуку» выпустили и в Беларуси. Из нее можно узнать, как появились деньги, как устроена банковская система и как правильно пользоваться банковскими услугами. Интересно будет не только детям, но и родителям.

Разобраться на практике, как работают финансы и почему не стоит покупать все, что хочется, поможет книга «Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для детей».

Книга «Финансовая грамота» расскажет об основах планирования, кредитах, депозитах и ценных бумагах. Хорошо подойдет для школьников среднего звена.

Небольшая книга «Детям о налогах доступно и весело» поможет вашим школьникам узнать, зачем нужны налоги. Еще одна книга на эту тему — «Царство королевы Йоки».

Пользоваться правильно банковской карточкой научит «Финансовая азбука. О потерянной банковской карточке и близнецах Глебушке, Полинке».

Для учеников младших классов подойдет книга «Купилки из копилки». В ней дети смогут найти простые ответы на сложные вопросы: можно ли потратить больше денег, чем у тебя есть? Что такое кредит? Как растут деньги? Бывают ли деньги невидимыми?

Ваш ребенок давно интересуется финансовой грамотностью и прочитал много книг? Но как понять, действительно ли он усвоил информацию? В этом поможет сборник задач и ребусов для детей «Путешествие в мир финансов».