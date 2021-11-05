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Общество

Агитация с участием студентов. Сотрудников вузов привлекут к ответственности

Студентов ошских вузов заманили на агитационную встречу с представителями партии «Азаттык» обманным путем. Об этом сообщила пресс-служба УВД южной столицы.
 
По ее информации, после публикации в СМИ о привлечении студентов к агитации допрошены 8 преподавателей и 15 студентов вузов Оша.
 
«В митинге приняли участие студенты, не достигшие 18 лет. Они дали показания против своих преподавателей. По словам студентов, их обманным путем привели на встречу с представителями партии, пообещав экскурсию. Сотрудники вузов будут привлечены к ответственности. После завершения следствия дело будет передано в суд», — проинформировали в пресс-службе.
 
Напомним, ранее сообщалось, что на центральной площади южной столицы партия «Азаттык» якобы провела агитационное мероприятие с участием преподавателей и студентов университетов Оша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212822/
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