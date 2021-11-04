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Общество

Тариф на проезд. Жители села Восток будут платить в микроавтобусах 15 сомов

Жители села Восток будут платить 15 сомов за проезд в микроавтобусах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, местные жители обратились в управление городского транспорта мэрии относительно самовольного увеличения тарифа на микроавтобусном маршруте № 254 до села Восток до 20 сомов без согласования с органами местного самоуправления населенного пункта.

«Директору ОсОО «Жазада Транс» О.Молдобочаеву, который обслуживает микроавтобусный маршрут № 254, поручено снизить стоимость проезда до села Восток до 15 сомов. Такая стоимость будет действовать до согласования с Лебединовским айыл окмоту. Также руководителю поручено обеспечить установленный плановый выход на маршруте», — отметили в мэрии.

Напомним, в селе Восток Чуйской области водители единственного маршрутного такси, связывающего его со столицей, самовольно подняли тариф на проезд до 20 сомов. Жители выступили против.

В Бишкеке с 1 ноября увеличился тариф на проезд в общественном транспорте. Такое решение приняли депутаты городского кенеша. Проезд в троллейбусах и автобусах вне зависимости от формы собственности стоит 11 сомов, в маршрутных такси — 15 сомов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212606/
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