Всемирная ассамблея мусульманской молодежи выделит средства для «Алтын балалыка»

Всемирная ассамблея мусульманской молодежи выделит $100 тысяч на ремонт центра «Алтын балалык». Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, об этом договорились министр Алымкадыр Бейшеналиев и глава попечительского совета Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи Саудовской Аравии доктор Салих Аль-Вухайбий.

«Стороны договорились в ближайшее время разработать проект меморандума между ассамблеей и министерством для реализации договоренности», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что после марафона по сбору средств на ремонт и восстановление медико-реабилитационного комплекса на расчетный счет поступило 30 миллионов 90 тысяч сомов.

Ранее в ведомстве сообщили, что реабилитационный центр будет состоять из восьми блоков, в которых разместятся отделения аллергологии, онкологии, пульмонологии, акушерства и гинекологии, детской хирургии, функциональной диагностики и неврологии. Также в проект включены блок отдыха, клиническая лаборатория, пищеблок и прачечная. На завершение строительства, по подсчетам министерства, требуется 1,5 миллиарда сомов.