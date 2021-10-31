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Общество
Сюжеты: COVID-19, Полезные советы

Все пахнет луком и тухлятиной. Как бороться с нарушением обоняния после COVID-19

«Мертвечина», «тухлятина», «помои» — многие перенесшие коронавирус жалуются, что их преследуют отвратительные запахи. Выздоровевшие рассказывают, что столкнулись с нарушением обоняния, привычные продукты и блюда теперь воняют. Научное название такого недуга — паросмия.

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«Заразился коронавирусом в июле без пневмонии, но потерял обоняние. Запахи пропали на две недели полностью, затем постепенно начали возвращаться, но не все. В конце сентября стал чувствовать что-то странное: неприятные незнакомые запахи вперемешку с вонью, которой на самом деле не было. Принимать пищу стало настоящим испытанием», — рассказал один из читателей.

Лор и сомнолог Владимир Пак рассказал 24.kg, что такое паросмия, кто в основном страдает заболеванием и как с ним бороться.

из личного архива
Фото из личного архива. Владимир Пак
Паросмия — это качественное нарушение обоняния, когда реальные запахи, которые есть в пространстве, воспринимаются не так, как раньше. Допустим, лук, хлеб, другая любая еда могут пахнуть чем-то гнилым. Есть также понятие «фантосмия», когда запахов в принципе нет, но вы можете их чувствовать.

«Наиболее частые причины заболевания — это вирусные поражения обонятельного нерва. Сейчас этим страдают люди, которые болели COVID-19. Но паросмия была и раньше, страдали ею после обычного гриппа. Иногда к этому недугу могут привести проблемы в полости носа, затруднения носового дыхания и новообразования», — говорит Владимир Пак.

По его личным наблюдениям, болеют паросмией все одинаково. Но, по данным немецких и британских медиков, страдают заболеванием в основном женщины.

Считается, что у молодых людей шансов на восстановление больше, чем у пожилых.

«Нарушенное обоняние в любом случае лучше, чем его полное отсутствие. Можно назвать это одним из этапов восстановления. Во время болезни обонятельный нерв совсем не работает, вы ничего не чувствуете, затем он потихоньку начинает функционировать, но немного сбивается. В этот момент и появляются симптомы паросмии. И шансы, что обоняние восстановится полностью, очень высоки», — отмечает Владимир Пак.

Единого метода лечения заболевания до сих пор нет. Проводят много исследований, но эффективность разных подходов пока не доказана. Однако к рекомендациям по восстановлению относят обонятельный тренинг. Когда человек принюхивается к пахучим веществам (например, эфирные масла) и представляет запахи мысленно. Заниматься этим нужно не один день и даже не месяц, а год-полтора.

Если обоняние не восстановилось за три года, оно больше не вернется.

«В дополнение к тренингу рекомендуется принимать Омега-3 жирные кислоты. В суточных дозах 1 500-2 000 миллиграммов. Конечно, их нужно пить только при отсутствии противопоказаний. К сожалению, такие пациенты ко мне обращаются довольно часто. Все они переболели коронавирусом. Осматриваю нос, проверяю дыхание, ищу причины внутри. Если есть заложенность, то назначаю лечение на восстановление носового дыхания. И прописываю обонятельный тренинг», — заключил доктор.

Отмечается, что 90 процентов пациентов полностью восстанавливаются, если следуют рекомендациям медика.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211700/
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