Не учли замечания Садыра Жапарова. В Кыргызстане принят закон о профсоюзах

Жогорку Кенеш КР в третий раз принял законопроект о профсоюзах и не учел в полном объеме замечания президента, а предложения профсоюзов проигнорировал. Об этом сообщил председатель Центрального комитета горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, в случае подписания документа против Кыргызстана могут быть применены финансовые санкции. Эльдар Таджибаев отмечает, что законопроект все также ущемляет права трудящихся на свободу объединения и грубо нарушает ратифицированные Кыргызстаном конвенции Международной организации труда.

Вступление закона в силу может повлиять на участие Кыргызстана в программе ВСП+.

Этот статус Кыргызстан получил от Евросоюза в начале 2016 года. Он дает право кыргызским производителям экспортировать в Европу по нулевым тарифным ставкам порядка 6 тысяч товарных позиций. Одним из условий предоставления данного статуса является исполнение обязательств по 27 международным конвенциям по правам человека, эффективному управлению, трудовым и экологическим стандартам.

«По этому вопросу руководству страны было направлено несколько Вербальных нот ООН, возражений Международной организации труда, международных объединений профсоюзов, неправительственных организаций. Собрано и передано в администрацию президента КР около 70 тысяч подписей граждан против ущемления прав на свободу объединения и с призывом отклонения антинародного антиконституционного проекта закона. Призываем президента КР Садыра Жапарова вновь воспользоваться конституционным правом вето», — заключил Эльдар Таджибаев.