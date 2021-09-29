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Общество

В Бишкеке открыли памятник академику Кусеину Карасаеву

Фото пресс-службы президента КР. Памятник академику Кусеину Карасаеву в Бишкеке

На территории Бишкекского государственного университета открыли памятник академику Кусеину Карасаеву. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Госсекретарь Чолпонбек Абыкеев зачитал поздравление от имени президента.

«Для нас большая честь установить памятник Кусеину Карасаеву, великому сыну Кыргызстана, выдающемуся ученому и просветителю тюркского мира, почетному академику Национальной академии наук, лексикологу и лексикографу, который является частью истории для будущих поколений», — отметил он.

«В нашей истории были замечательные личности, которые внесли большой вклад в развитие социально-экономической сферы, культуры, образования и науки нашей страны. Кусеин Карасаев занимает достойное место среди таких великих личностей. Наш академик неустанно трудился над сохранением культуры и истории кыргызского народа, в том числе кыргызского языка, и оставил образовательное наследие будущим поколениям», — отметил президент.

Кусеин Карасаев — один из проводников кыргызского народа в мир образования.

Садыр Жапаров отметил, что «Орфографический словарь кыргызского языка», «Русско-кыргызский словарь» и «Словарь Карасаева» («Карасай сөздүк») являются драгоценным наследием и богатством сегодняшнего и завтрашнего поколений.

Он призвал ученых внимательно изучить научные труды Кусеина Карасаева, оставившего уникальное наследие кыргызскому народу, совместить их с современными нормами и создать работы, которые принесут пользу обществу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208685/
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