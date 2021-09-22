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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Сторонники задержанного экс-депутата митингуют у здания Первомайского райсуда

В Бишкеке у здания Первомайского районного суда проходит митинг сторонников задержанного экс-депутата парламента от фракции «Кыргызстан» Кубанычбека Нурматова.

Примерно 30 человек требуют освободить бывшего нардепа.

На плакатах у участников акции протеста написано: «Ложь была распространена ради хайпа», «Свободу Нурматову», а также «Нурматов, народ Аравана с вами».

Отметим, сегодня суд изберет Кубанычбеку Нурматову меру пресечения.

Напомним, экс-депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Нурматова задержали 20 сентября. Его подозревают в причастности к мошенничеству в бытность аудитора Счетной палаты. Он, по версии следствия, обманом завладел недвижимостью на сумму более $500 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208000/
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