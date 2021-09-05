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Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 5 сентября 1959 года

Самым жарким в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 5 сентября 1959 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +36 градусов.

Самым холодным — 5 сентября 1999-го, когда температура составила +5,1 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры сентября для столицы составляет +18,7 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был сентябрь 1959 года со средней температурой +21,5 градуса.

Самым холодным — сентябрь 1949-го со среднемесячной температурой +14,3 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 5 сентября ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +17-19 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +34-36 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205904/
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