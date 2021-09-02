Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 сентября: без осадков

В Кыргызстане дожди возможны только в некоторых районах Нарынской и Иссык-Кульской областей. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +15, днем +33 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +13, днем +34 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +14, днем до +35 градусов.

В Нарынской области +2 ночью и +27 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +8, днем +27 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +8, днем +32 градуса.