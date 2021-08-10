Применение вакцины AstraZeneca в КР возобновили, по QazVac ждут документы

В Кыргызстане применение вакцины от коронавируса AstraZeneca возобновили сегодня, по QazVac ждут документы. Об этом 24.kg сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

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По ее словам, казахская вакцина поступала с пакетом документов, который передали на изучение департаменту лекарственных средств.

«Оказалось, что не хватает еще несколько документов. Должны были прислать. В любом случае регистрацию не будем делать, поскольку на основании приказа все вакцины от коронавируса вошли в Перечень жизненно важных лекарственных средств и могут быть использованы», — пояснила Гульбара Ишенапысова.

Гумпомощь от Казахстана в виде 25 тысяч доз QazVac поступила в Кыргызстан в конце июля 2021 года.

В республике, по официальным данным, полный курс вакцинации прошли 196,8 тысячи человек. Первой дозой привито 553 тысячи. В остатке — более 2,2 миллиона доз вакцин. В основном это китайский препарат Sinopharm. Российской вакцины «Спутник V», по сведениям РЦИ, остались только вторые дозы.