Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 августа: днем будет жарко

В Кыргызстане дожди возможны в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +18, днем +34 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +16, днем +34 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +17, днем до +37 градусов.

В Нарынской области +5 ночью и +30 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +9, днем +28 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +9, днем +33 градуса.