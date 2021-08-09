22:19
USD 84.77
EUR 100.13
RUB 1.16
Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 августа: днем будет жарко

В Кыргызстане дожди возможны в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +18, днем +34 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +16, днем +34 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +17, днем до +37 градусов.

В Нарынской области +5 ночью и +30 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью +9, днем +28 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +9, днем +33 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203516/
просмотров: 518
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 августа: в Бишкеке без осадков
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 8 августа 1944 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 августа: будет жарко
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 7 августа 2019 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 августа: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 августа: местами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 августа: днем будет жарко
Удар молнии в Останкинскую башню в Москве попал на видео
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 августа: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: местами дожди
Популярные новости
Изнасилование девочки в&nbsp;Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из&nbsp;дома Изнасилование девочки в Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из дома
Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с&nbsp;медалью Айсулуу Тыныбековой Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с медалью Айсулуу Тыныбековой
Взносы в&nbsp;школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос Взносы в школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос
Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в&nbsp;вопросах сервиса для туристов Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в вопросах сервиса для туристов
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
9 августа, понедельник
22:19
Опасно ходить. В жилмассиве «Ак-Ордо» в Бишкеке нет тротуаров Опасно ходить. В жилмассиве «Ак-Ордо» в Бишкеке нет тро...
21:52
Не убирают мусор. Бишкекчане жалуются на работу МП «Тазалык»
21:26
На остановке в Бишкеке установили скамейки, на которых невозможно сидеть
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 августа: днем будет жарко
20:41
Сборная Кыргызстана по футболу проведет товарищеский матч с Палестиной