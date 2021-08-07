12:00
USD 84.77
EUR 100.13
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

AstraZeneca. Симптомы у привитых в Джалал-Абаде не связаны с вакциной

Состояние привитых вакциной от коронавируса AstraZeneca в Джалал-Абадской области удовлетворительное. Об этом 24.kg сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

«Тут ничего связанного с вакциной нет. Это чисто психоэмоциональное состояние в организованном коллективе», — сказала она.

Читайте по теме
COVID-19. Нужна ли ревакцинация и разрешат ли в Кыргызстане бустерную дозу

Всего прививку получили 90 военнослужащих воинской части в селе Ала-Бука. У четверых наблюдались реакции с различной клинической симптоматикой: повышение температуры выше 39 градусов, сильная головная боль, у сорока — субфебрильная температура. Для дополнительного наблюдения 44 военнослужащих взяли под наблюдение медработников.

В настоящее время там находится замминистра здравоохранения и руководитель РЦИ.

«У всех привитых удовлетворительное состояние. Головная боль и температура — это ожидаемые реакции. Но поскольку это организованный коллектив, закрытое учреждение, поэтому мы среагировали. Если бы это были отдельные случаи по стране, на них можно было и не реагировать. Бывают реакции, связанные с тревожным состоянием. Это свойственно для школьников, студентов, воинских частей. Когда прививают большой коллектив, тревожное состояние может привести к беспокойству», — пояснила Гульбара Ишенапысова.

Сегодня, по ее словам, наблюдение продолжится. «Мы приостановили использование этой вакцины по всем регионам республики на время проверки, чтобы не рисковать. Но с понедельника вакцинация продолжится. Тут с вакциной ничего не связано», — добавила Гульбара Ишенапысова.

Военнослужащие были привиты из той партии AstraZeneca, что поступила по линии гумпомощи из Азербайджана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203415/
просмотров: 725
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. Нужна ли ревакцинация и разрешат ли в Кыргызстане бустерную дозу
ООН: Нужно еще 11 миллиардов доз вакцин, чтобы покончить с пандемией
В Кыргызстане есть более 2,3 миллиона доз вакцин
AstraZeneca. В Джалал-Абадской области зарегистрированы случаи побочных явлений
Осенью ожидается поставка вакцин Sinopharm и Pfizer
COVID-19. В Кыргызстане увеличилось количество ишемических инсультов
ВОЗ предложила ввести мораторий на бустерные дозы вакцины от COVID-19
COVID-19. В КР привито лишь около 15 процентов от подлежащих вакцинации
В Баткенскую область отправлены мобильные бригады для вакцинации
В реестр вакцинированных за деньги? Минздрав просит не верить обещаниям
Популярные новости
Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с&nbsp;медалью Айсулуу Тыныбековой Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с медалью Айсулуу Тыныбековой
Сыновья Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева позавтракали с&nbsp;Нурмагомедовым Сыновья Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева позавтракали с Нурмагомедовым
Взносы в&nbsp;школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос Взносы в школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос
Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в&nbsp;вопросах сервиса для туристов Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в вопросах сервиса для туристов
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
7 августа, суббота
11:49
Фермерам предлагают дать каникулы по кредитам из-за неурожайного года Фермерам предлагают дать каникулы по кредитам из-за неу...
11:23
В разработке недр будут участвовать компании со 100-процентной госдолей
11:16
Селевые потоки на Иссык-Куле. Улукбек Марипов призвал страховать свое жилье
11:14
Талант Мамытов принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана
11:05
AstraZeneca. Симптомы у привитых в Джалал-Абаде не связаны с вакциной