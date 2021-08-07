AstraZeneca. Симптомы у привитых в Джалал-Абаде не связаны с вакциной

Состояние привитых вакциной от коронавируса AstraZeneca в Джалал-Абадской области удовлетворительное. Об этом 24.kg сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

«Тут ничего связанного с вакциной нет. Это чисто психоэмоциональное состояние в организованном коллективе», — сказала она.

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Всего прививку получили 90 военнослужащих воинской части в селе Ала-Бука. У четверых наблюдались реакции с различной клинической симптоматикой: повышение температуры выше 39 градусов, сильная головная боль, у сорока — субфебрильная температура. Для дополнительного наблюдения 44 военнослужащих взяли под наблюдение медработников.

В настоящее время там находится замминистра здравоохранения и руководитель РЦИ.

«У всех привитых удовлетворительное состояние. Головная боль и температура — это ожидаемые реакции. Но поскольку это организованный коллектив, закрытое учреждение, поэтому мы среагировали. Если бы это были отдельные случаи по стране, на них можно было и не реагировать. Бывают реакции, связанные с тревожным состоянием. Это свойственно для школьников, студентов, воинских частей. Когда прививают большой коллектив, тревожное состояние может привести к беспокойству», — пояснила Гульбара Ишенапысова.

Сегодня, по ее словам, наблюдение продолжится. «Мы приостановили использование этой вакцины по всем регионам республики на время проверки, чтобы не рисковать. Но с понедельника вакцинация продолжится. Тут с вакциной ничего не связано», — добавила Гульбара Ишенапысова.

Военнослужащие были привиты из той партии AstraZeneca, что поступила по линии гумпомощи из Азербайджана.