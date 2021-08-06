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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Когда что-то заставляют делать против воли. Кыргызстанцы о том, что такое пытки

Исследование, проведенное Коалицией против пыток в Кыргызстане, показало, что кыргызстанцы считают пыткой, когда что-то заставляют делать против воли.

Значительная часть респондентов отметила, что пытками в их понимании в большей степени являются виды применения физической силы, включая избиения, побои, истязания (94 процента), физическое насилие, изнасилования (95 процентов), использование тока (92 процента).

Помимо предложенных вариантов ответа, в качестве пыток респонденты называли такие
явления, как обвинение (3 процента), задержание на долгое время без оснований (3 процента), наказание
без оснований (3 процента).

4 процента опрошенных указывали явления, которые не были связаны напрямую с применением физического или психологического насилия, например нехватку денег на покупку базовых продуктов, жизнь пенсионеров, создание бюрократических сложностей, запрет или преследование женщин в хиджабе при устройстве на работу.

2 процента указали, что пытки — это когда заставляют делать что-то против воли.

Шантаж, угрозы родным назвал пытками 1 процент опрошенных. Столько же посчитали, что пытки — это угроза и преследование с использованием служебного положения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203327/
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