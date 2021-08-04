«Северэлектро» сегодня отключит свыше 3,1 тысячи абонентов за долги

С 4 августа автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии ОАО «Северэлектро» произведет в Бишкеке дистанционное отключение свыше 3,1 тысячи бытовых абонентов за дебиторскую задолженность, которая составила более 5,2 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Во избежание неудобств «Северэлектро» призывает оплатить счета за электроэнергию своевременно.

В ОАО напоминают, что абоненты могут не стоять в очереди и оплатить счета за электроэнергию через платежные терминалы Quickpay, Pay24, UMAI, KICB, MSТС (Касса-24), MegaСom, О!, «Оной», в том числе через электронные кошельки О!, MegaPay, UMAI, «Элсом», в кассах «РСК Банка», «Керемет Банка», «Дос-Кредобанка», «Бакай Банка», «Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН», «Халык Банка», «КICВ Банка», «Оптима Банка», а также ГП «Кыргызпочтасы» принимает платежи за электроэнергию в режиме реального времени.