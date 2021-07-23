В регионах вакцина AstraZeneca будет доступна со следующей недели. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, сейчас идет работа по доставке вакцин. В Ош поступят 2 тысячи доз, в Чуйскую область — 10 тысяч, Ошскую, Джалал-Абадскую и Иссык-Кульскую — по 4 тысячи, Нарынскую, Таласскую и Баткенскую — по 2 тысячи.

В Бишкеке вакцинация уже началась. Столице выделено 10 тысяч доз. Вакцину можно получить в центрах семейной медицины № 2, 3, 5, 7, 15 и в поликлинике студентов.

Вакцину могут получить все желающие лица старше 18 лет, двумя дозами с интервалом 4-12 недель.

Напомним, 16 июля Азербайджанская Республика передала 40 тысяч доз (на 20 тысяч человек) вакцины AstraZeneca в виде гуманитарной помощи.