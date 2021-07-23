Вторая доза вакцины от COVID-19 дает больший эффект, чем первая: исследование

Исследование медицинской школы Стэнфордского университета показало, что вторая доза вакцины против COVID-19 вызывает мощный импульс для части иммунной системы, которая обеспечивает широкую противовирусную защиту. Это открытие подтверждает мнение о том, что вторую дозу вакцины не следует пропускать. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Новое исследование специалистов было направлено на изучение действия РНК-вакцины от коронавируса, влияющей на множественные компоненты иммунного ответа. Для этого авторы изучили антитела, сигнальные белки и отдельные иммунные клетки крови привитых людей.

Ученые отобрали 56 здоровых добровольцев и взяли у них образцы крови до и после первой и второй прививки. Для работы использовалась вакцина компании Pfizer. Исследователи обнаружили, что первая прививка увеличивает уровень специфических антител к SARS-CoV-2, но не так сильно, как вторая.

«Вторая прививка оказывает мощное благотворное воздействие, которое намного превосходит эффект первой прививки», — сказал Бали Пулендран из Стэнфордского университета.