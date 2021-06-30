На Иссык-Куле запустили пилотный проект по органическому сельскому хозяйству

В двух селах Иссык-Кульской области стартует пилотный проект по органическому сельскому хозяйству. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщила директор департамента органического сельского хозяйства Бактыгуль Аскералиева.

«В 2019 году у нас вступил в силу закон об органическом земледелии. Мы разработали органические и экологические стандарты. В том же году был разработан проект, который поддержали доноры. Таким образом, в селах Тосор и Теплоключенка начали реализовываться программы по этому виду земледелия», — сказала она.

По ее словам, помимо Иссык-Кульской области, органическое сельское хозяйство сегодня развивают в Баткене, где выращивается урюк.

«На юге также планируется начать выращивание органического миндаля и фисташек, в предгорных районах Иссык-Куля и Чуйской области — винограда, в Таласе — фасоли, сливы. Кроме того, в Джалал-Абаде высадили биохлопок, и также у нас в Германию экспортируются лекарственные травы из Иссык-Куля, недавно они заключили договор на экспорт с Испанией», — рассказала она.

Отметим, органическое сельское хозяйство — это метод ведения хозяйства, в рамках которого происходит минимизация использования синтетических удобрений и пестицидов. Для увеличения урожайности, борьбы с вредителями и сорняками, применяется эффект севооборотов, органические удобрения, различные методы обработки почвы.