16:25
USD 84.66
EUR 101.11
RUB 1.17
Общество
Сюжет: COVID-19

Получить сертификат о вакцинации от COVID-19 без облачной подписи не удастся

В Кыргызстане запустили сервис для получения сертификата о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, ведомство с госпредприятием «Центр электронного взаимодействия «Тундук» разработало сервис для получения электронного сертификата о вакцинации против коронавируса на портале электронных услуг.

Электронный сертификат содержит сведения о проведенной вакцинации, а также QR-код для проверки достоверности данных сертификата.

Для того чтобы получить услуги на госпортале требуется пройти авторизацию одним из способов:

  • с помощью облачной электронной подписи, которую выдают бесплатно в Центрах обслуживания населения;
  • ID-карты (паспорт образца 2017 года), считывающего устройства для паспортов и пароля доступа.

Для того чтобы получить электронный сертификат, требуется совершить следующие действия:

  • зайти на портал электронных услуг и пройти авторизацию с помощью облачной электронной подписи и eID;
  • открыть раздел «Здравоохранение» и выбрать услугу «Выдача сертификата о вакцинации против COVID-19»;
  • нажать на кнопку «Отправить заявку» для получения электронного сертификата.

Сертификат будет сформирован автоматически, его можно распечатать или сохранить как документ в pdf-формате. Документ оснащен QR-кодом для проверки достоверности полученного сертификата.

Отметим, что кыргызстанцы, у которых нет облачной подписи (или считывающего устройства для паспортов), сертификат получить не смогут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199135/
просмотров: 862
Версия для печати
Материалы по теме
Заболевший глава Минздрава настаивает: Смысл вакцинации от COVID-19 есть
COVID-19. Список поликлиник, где можно получить вакцину «Спутник V»
«Спутник V», QazVac, Sinopharm, AstraZeneca: будете прививаться? Опрос
В Бишкеке развернули еще два прививочных пункта
ВОЗ признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19
Вакцинация от COVID-19. Пользователи соцсетей жалуются на онлайн-запись
Казахстан выделил Кыргызстану вакцину против коронавируса QazVac
Третья волна COVID-19. Хорватия предоставит Кыргызстану вакцину
«Спутник V». Где можно привиться в Бишкеке
Третья волна COVID-19. Бишкеку выделят 25 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Популярные новости
Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики
В&nbsp;Бишкеке отмечается резкий рост количества обращений в&nbsp;скорую помощь В Бишкеке отмечается резкий рост количества обращений в скорую помощь
Вас вводят в&nbsp;заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к&nbsp;Садыру Жапарову Вас вводят в заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к Садыру Жапарову
Много ненависти и&nbsp;оскорблений в&nbsp;соцсетях. Испанец о&nbsp;жизни в&nbsp;Кыргызстане Много ненависти и оскорблений в соцсетях. Испанец о жизни в Кыргызстане
Бизнес
ККМ-онлайн: что нужно знать предпринимателям? ККМ-онлайн: что нужно знать предпринимателям?
Руководители Кыргызского футбольного союза встретились с&nbsp;турецкими бизнесменами Руководители Кыргызского футбольного союза встретились с турецкими бизнесменами
Стипендия DAAD на&nbsp;обучение в&nbsp;КГИПИ будет предоставлена по&nbsp;результатам ОРТ Стипендия DAAD на обучение в КГИПИ будет предоставлена по результатам ОРТ
Как отказаться от&nbsp;вредной привычки курить: что говорят последние исследования Как отказаться от вредной привычки курить: что говорят последние исследования
28 июня, понедельник
16:20
Интернет от Илона Маска. Кыргызстан посетили представители SpaceX Интернет от Илона Маска. Кыргызстан посетили представит...
16:15
Река Чу меняет русло. Берегоукрепительными работами МЧС недоволен депутат
16:01
Хотят познакомиться с министром. Депутаты возмущены, что их игнорируют чиновники
16:00
ККМ-онлайн: что нужно знать предпринимателям?
15:50
Семь компаний, добывающих гравий на границе с Казахстаном, могут лишить лицензий