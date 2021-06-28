Получить сертификат о вакцинации от COVID-19 без облачной подписи не удастся

В Кыргызстане запустили сервис для получения сертификата о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, ведомство с госпредприятием «Центр электронного взаимодействия «Тундук» разработало сервис для получения электронного сертификата о вакцинации против коронавируса на портале электронных услуг.
Электронный сертификат содержит сведения о проведенной вакцинации, а также QR-код для проверки достоверности данных сертификата.
Для того чтобы получить услуги на госпортале требуется пройти авторизацию одним из способов:
- с помощью облачной электронной подписи, которую выдают бесплатно в Центрах обслуживания населения;
- ID-карты (паспорт образца 2017 года), считывающего устройства для паспортов и пароля доступа.
Для того чтобы получить электронный сертификат, требуется совершить следующие действия:
- зайти на портал электронных услуг и пройти авторизацию с помощью облачной электронной подписи и eID;
- открыть раздел «Здравоохранение» и выбрать услугу «Выдача сертификата о вакцинации против COVID-19»;
- нажать на кнопку «Отправить заявку» для получения электронного сертификата.
Сертификат будет сформирован автоматически, его можно распечатать или сохранить как документ в pdf-формате. Документ оснащен QR-кодом для проверки достоверности полученного сертификата.
Отметим, что кыргызстанцы, у которых нет облачной подписи (или считывающего устройства для паспортов), сертификат получить не смогут.