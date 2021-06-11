В урочище Манка-Жар построят новую селезащитную дамбу

Очистку селезащитной дамбы, расположенной в урочище «Манка-Жар», и строительство еще одного селеуловителя на этом участке обсудили на плановом совещании в Ленинском акимиате Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, глава района поручил ускорить работу по очистке дамбы и строительству дополнительной, третьей плотины.

Отметим, что дамбы построены для защиты от селевых потоков и подтопления жилых домов жилмассива «Арча-Бешик». Благодаря установленным селеуловителям в урочище Манка-Жар в мае 2016 года после выпавших интенсивных ливневых осадков удалось остановить селевой поток, который мог привести к непредсказуемым последствиям.

