Большинство читателей высказались против маршруток. Итоги опроса

Больше трех дней столица обходится без маршруток. Их водители не выходят на линии, требуя повышения тарифа на проезд. Мэрия готова пойти на уступки и уже внесла на рассмотрение БГК проект постановления об увеличении стоимости проезда до 15 сомов.

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Между тем город постепенно привыкает обходиться без маршруток. На линии вышли 118 автобусов и 135 троллейбусов, продолжает курсировать бесплатный транспорт, предоставленный разными организациями. Сами бишкекчане тоже проявляют солидарность, подвозя тех, с кем по пути.

О том, что ситуация далека от критической, свидетельствуют и результаты опроса. Четверть принявших в нем участие (1 тысяча 190 человек) считают, что маршрутки нужно ликвидировать, а каждый седьмой участник опроса (691 голос) полагает, что всех водителей, не вышедших на линии, нужно лишить лицензии. Сорок один процент проголосовавших (1 тысяча 901 человек) предлагает развивать общественный транспорт. Четырнадцать процентов (683 человека) высказались за увеличение тарифов. Были и те, кто считает, что нужно оставить все как есть. Таких 2 процента, или 101 человек.