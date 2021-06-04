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Общество

Казахстан отказался закупать вакцину AstraZeneca

Казахстан прекратил переговоры по поставкам вакцины AstraZeneca из-за слишком большого негатива вокруг нее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления ТОО «СК-Фармация» Ерхата Искалиева.

По его словам, Казахстан продолжает переговоры по поставкам вакцин. И если по AstraZenecа переговоры прекращены, то по Pfizer они продолжаются.

«Но графиков поставки нет, и требования тоже выставляются определенные», — сказал Ерхат Искалиев.

На сегодня в Казахстане доступны на выбор четыре вида вакцин против коронавирусной инфекции — «Спутник V», QazCovid-in (QazVac), Hayat-Vax и Coronavac.

С 1 февраля в Казахстане первую дозу вакцины получили более 2,1 миллиона человек, вторую — 1,1 миллиона.

Отметим, что Кыргызстан от AstraZeneca не отказался. Сроков поставки вакцины не называют, но ориентировочно ждут в этом месяце.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196463/
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