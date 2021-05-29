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Общество

«Северэлектро» вновь грозится отключить должников. Более 6 тысяч абонентов

С 31 мая ОАО «Северэлектро» планирует отключить более 6,1 тысячи абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По ее данным, дебиторская задолженность бытовых абонентов Бишкека составила 62 миллиона сомов.

Отмечается, что отключение должников будет проводиться дистанционно автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета электроэнергии.

В компании напомнили, что абонент может увидеть состояние своего лицевого счета на сайте распредкомпании, а также скачав мобильное приложение «Северэлектро», позвонив в круглосуточный кол-центр «Северэлектро» по номеру 1209 или написав сообщение на WhatsApp по номеру 0551001209.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195616/
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