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Общество

Конкурс на худший школьный туалет России объявил производитель бытовой химии

Конкурс на худший школьный туалет России объявил производитель бытовой химии Domestos.

Компания предложила отправлять на специальный сайт фотографии худших школьных туалетов. Тот, что наберет большее количество голосов, будет бесплатно отремонтирован.

На сайте размещены фотографии туалетов из более чем сотни российских школ: неработающие унитазы, отсутствие кабинок, ржавые трубы, уборные без ремонта, плесень, сломанные перегородки и «дырки» в полу вместо нормальных унитазов.

Конкурс на худший школьный туалет начался еще в марте, но на него обратили внимание только сейчас. О конкурсе рассказала в Twitter журналистка «Проекта» Юлия Лукьянова, после чего его стали обсуждать и другие пользователи соцсети, пишет TJournal.

Domestos уже проводила подобную акцию. В 2019 году по программе «Терпеть нельзя учиться» компания сделала ремонт в трех школьных туалетах, а еще 800 учреждений получили годовой запас дезинфицирующих средств.

Отметим, что и в Кыргызстане актуальна проблема школьных туалетов. Ранее бывший первый вице-премьер-министр Артем Новиков отмечал, что у 75 процентов школ нет внутренних санузлов (туалетов), что не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, а 68 процентов школ не подключены к горячему водоснабжению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195506/
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