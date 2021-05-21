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Общество

Суд отклонил иск экс-главы ОТРК по восстановлению в должности директора

Суд отклонил иск экс-гендиректора ОТРК Жайнака Усен уулу по восстановлению в должности. Об этом 24.kg сообщил член наблюдательного совета телерадиокорпорации Жылдызбек Керимбаев.

По его данным, сегодня Ленинский районный суд Бишкека отклонил иск экс-гендиректора ОТРК Жайнака Усен уулу к наблюдательному совету по восстановлению в должности.

Напомним, что 6 октября Жайнак Усен уулу подал в отставку. Наблюдательный совет назначил временно исполняющим обязанности гендиректора своего члена Жылдыз Бакашову. 7 октября стало известно, что Мирлан Самыйкожо сам назначил себя и. о. гендиректора.

8 октября Жайнак Усен уулу пришел в здание ОТРК и заявил о своем желании вернуться на должность генерального директора телерадиокорпорации. После подал в суд на наблюдательный совет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194862/
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