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Общество
Сюжет: COVID-19

В мэрии Бишкека рассказали, какие школы перешли на онлайн-обучение

Еще две образовательные организации перешли на онлайн-режим — школы № 66 и № 93. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, на карантине также пока остаются еще 10 школ: № 61, 70, 6, 11, 12, 65, 33, 62, 64 и 88. Кроме того, дистанционно учатся 32 класса, школы продолжают работу.

В мэрии напомнили, что накануне шесть столичных школ вернулись с карантина: № 26, 63, 17, 35, 67 и 24.

Отметим, что полный переход на удаленное обучение зависит от числа контактировавших с заболевшим ребенком или учителем, конечное решение принимают эпидемиологи ЦГСЭН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192819/
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