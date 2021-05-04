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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Мэрия Бишкека опубликовала предложения горожан по повышению тарифа на проезд

Мэрия Бишкека опубликовала предложения горожан по повышению тарифа на проезд. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, во время обсуждений проекта документа в муниципалитет поступило около ста предложений. В мэрии обещают их обязательно учесть и предлагают ознакомиться с выборкой обращений. Это можно сделать на сайте мэрии.

Кроме того, добавили в муниципалитете, 30 апреля аналитическая записка и проект НПА были направлены на согласование в Министерство экономики и финансов КР.

Напомним, столичные перевозчики потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов предложено повысить до 10 сомов вне зависимости от времени. Пенсионеры и дети будут оплачивать 8 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192798/
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