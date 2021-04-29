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Общество

В Оше митингуют продавцы овощей и фруктов. Требуют создать условия для работы

В Оше продавцы вышли на митинг. Около 20 человек, торгующих фруктами и овощами вдоль дороги, заявляют, что руководство центрального рынка не дает им работать и выгоняет с мест.

«Мы от безысходности торгуем на дороге, потому что на другом месте, куда нас пытаются отправить, нет никаких условий. Клиентов практически нет. Мы готовы работать там, но тогда администрация базара должна и о нас подумать. В том месте продают внутренности животных, естественно, никто не будет покупать овощи и фрукты», — заявляют торговцы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192046/
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