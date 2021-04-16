Замглавы казначейства отказался комментировать акцию женщин в Пригородном

Заместитель главы казначейства Министерства экономики и финансов Нукеш Кожобергенов не смог ответить на вопрос журналистов о проблемных кредитах, в том числе по акции женщин в Пригородном.

По его словам, ведомство не может сейчас комментировать ситуацию с связи с недостаточностью данных. Не смог Нукеш Кожобергенов рассказать и о других проблемных кредитах, а также были ли обращения заемщиков о невозможности выплатить займы или списать проценты.

«Этот вопрос только вчера возник. Поэтому ответить сразу на все вопросы не получится. Я пока оставлю без комментариев этот момент», — заявил чиновник.

В свою очередь начальник отдела анализа системных рисков НБ КР Илычбек Султанкулов сообщил, что у Национального банка есть отдел по защите прав потребителей. Вчера его представитель выезжал в село Пригородное и беседовал с женщинами.

«Работа НБ КР по проблемным кредитам проводится. Что касается постановления правительства о списании процентов по кредитам до 100 тысяч сомов, то НК БР уже предоставил сводный реестр за все месяцы», — заметил он.

Накануне 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. Они облили себя бензином и принесли с собой газовый баллон. Одна из участниц акции сообщила ранее 24.kg, что три года назад женщины брали деньги под проценты у частных лиц и в коммерческих банках, но не смогли вовремя выплатить кредиты. Все участницы акции являются матерями-одиночками и требуют отменить долги по процентам, накопленные за три года.

После переговоров с чиновниками местного уровня две из них встретились с главой правительства. 17 апреля Улукбек Марипов продолжит встречу с участницами акции протеста.