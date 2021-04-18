В Пригородном не вывозят и сжигают мусор. Жители жалуются на невыносимый запах

В селе Пригородном Аламединского района мусор не вывозят вовремя, неизвестные его поджигают. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, невозможно открыть окна, так как мусорка постоянно дымит.

«Сегодня пришлось вызвать пожарную службу, так как рядом с мусорным баком расположен трансформатор. Мусорку поставили в неположенном месте. Своевременно отходы не вывозят, к тому же неизвестные постоянно поджигают стихийную свалку. На нашей улице работает швейный цех, все отходы бросают в контейнеры. Когда это все горит, невозможно открыть окна и выйти на улицу, кругом невыносимый запах и пепел. Айыл окмоту нашу проблему не решает уже третий год», — говорят они.