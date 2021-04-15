Руководство Чуйского ГУВД ведет переговоры на акции протеста в Пригородном

Руководство ГУВД Чуйской области и ОВД Аламединского района выехало в Пригородное к месту акции протеста. Об этом сообщает пресс-служба областной милиции.

Уточняется, что милицейское руководство ведет переговоры с пригрозившими самосожжением женщинами. Они, напомним, по-прежнему находятся в здании айыл окмоту. На месте также находятся журналисты, сотрудники МЧС и милиции.

Сегодня 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. Они облили себя бензином и принесли с собой газовый баллон. Одна из участниц акции сообщила ранее 24.kg, что три года назад женщины брали деньги под проценты у частных лиц и коммерческих банков, но не смогли вовремя выплатить кредиты. Все участницы акции являются матерями-одиночками и требуют отменить долги по процентам, накопленные за три года.