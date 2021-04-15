Акция протеста в Пригородном. На место событий выехали медики

В Пригородном, где 15 женщин заявили об акте самосожжения, дежурит одна бригада скорой помощи. Об этом 24.kg сообщила координатор Минздрава по Чуйской области Бактыгуль Мамытова.

По ее словам, на место дополнительно выезжает вторая бригада. Всего дежурит пять фельдшеров.

На месте находятся также сотрудники МЧС и милиции. Идут переговоры.

Сегодня 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. Они облили себя бензином и принесли с собой газовый баллон. Одна из участниц акции сообщила ранее 24.kg, что три года назад женщины брали деньги под проценты у частных лиц и коммерческих банков, но не смогли вовремя выплатить кредиты. Все участницы акции являются матерями-одиночками и требуют отменить долги по процентам, накопленные за три года.