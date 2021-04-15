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Общество

Акция протеста в Пригородном. Женщины покинули здание айыл окмоту

Заявившие об акте самосожжения женщины нашли компромисс с властями в решении вопроса с выплатой кредитов. Об этом журналистам заявила участница акции протеста Гульшах Исакова.

По ее словам, на встрече с премьер-министром Улукбеком Мариповым принято решение в субботу еще раз обсудить вопрос.

«Надеемся получить положительные результаты после встречи. Мы требуем аннулировать долги по кредитам, снизить проценты при их выдаче, а также чтобы частные банки были подконтрольны президенту. Ранее еще мы просили дать нам отсрочку на выплату кредитов, но этого не сделали. Просим решить», — рассказала Гульшах Исакова.

Отметим, сегодня 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. Они облили себя бензином и принесли с собой газовый баллон. Одна из участниц акции сообщила ранее 24.kg, что три года назад женщины брали деньги под проценты у частных лиц и в коммерческих банках, но не смогли вовремя выплатить кредиты. Все участницы акции являются матерями-одиночками и требуют отменить долги по процентам, накопленные за три года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190240/
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