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Власть

Акция протеста в Пригородном. К премьеру на переговоры делегированы две женщины

Завершились переговоры между вице-премьер-министром Улукбеком Кармышаковым и женщинами, заявившими об акте самосожжения в здании айыл окмоту села Пригородного.

«Действия женщин подпадают под статью УК «Захват государственных учреждений». Можно было взять захваченное здание штурмом. Но мы решили уладить вопрос мирным путем, путем переговоров. Сейчас представители акции протеста встретятся с премьер-министром Улукбеком Мариповым. Женщины сказали, что после переговоров с главой кабмина покинут айыл окмоту. У них непогашенные кредиты, взятые в банках и у частных лиц. Эти вопросы решает не государство, а правоохранительные органы», — рассказал по итогам переговоров Улукбек Кармышаков.

Отметим, сегодня 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. Они облили себя бензином и принесли с собой газовый баллон. Одна из участниц акции сообщила ранее 24.kg, что три года назад женщины брали деньги под проценты у частных лиц и коммерческих банков, но не смогли вовремя выплатить кредиты. Все участницы акции являются матерями-одиночками и требуют отменить долги по процентам, накопленные за три года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190206/
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