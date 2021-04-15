Чиновница из Дании упала в обморок на пресс-конференции по вакцинации от COVID

Представитель управления здравоохранения Дании Танья Эриксен упала в обморок во время пресс-конференции, на которой объявили об отказе от вакцинации в стране препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом сообщает «Российская газета».

В какой-то момент, когда говорил глава управления Серен Брустрем, женщине, стоявшей возле него, стало плохо и она потеряла сознание. Инцидент попал на кадры видеотрансляции.

Через некоторое время Танья Эриксен пришла в себя, однако мероприятие временно приостановили.