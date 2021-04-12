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Общество

В Кара-Балте открылся автоЦОН

В Кара-Балте на базе Жайыл-Панфиловского отдела ГУ «Унаа» начал функционировать автоЦОН. Об этом сообщает ГРС.

В церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Министерства юстиции Улугбек Календеров, заместитель председателя ГРС Тилек Джеембаев и директор ГУ «Унаа» Турусбек Тюменбаев.

За короткий период был проведен капитальный ремонт здания, офисы переформатированы в open space.

«Открытие подобного формата учреждений — это требование времени. Во всех уголках Кыргызстана будем улучшать условия для граждан и активно внедрять цифровизацию», — отметил Улугбек Календеров.

АвтоЦОН ориентирован на потребности граждан, доступность и комфорт. Специфика рабочего пространства призвана сократить дистанцию между государством и обществом, повысить оперативность и удобство получения услуг.

Ведомство работает по принципу «Единого окна», предоставляются услуги по выдаче водительских удостоверений, номерных знаков автомашин, регистрации и перерегистрации транспорта.

К тому же все процедуры упрощены и систематизированы.

«Это второй по счету автоЦОН. В этом году планируем открыть автоЦОНы в Таласе и Караколе в рамках исполнения Указа президента «О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению», а также плана первоочередных мер правительства по обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости», — сказал Тилек Джеембаев.

АвтоЦОН расположен на территории общей площадью 304 квадратных метра, площадь парковочной зоны — более 2 тысяч 500 квадратных метров, а территория размером более 1 тысячи квадратов предусмотрена для технического осмотра транспортных средств.

Для удобства граждан функционирует касса коммерческого банка.

Имеются также помещения для картотеки, архива для транспортных средств и водительских удостоверений, склада для государственных номерных знаков.

В зале регистрации водительских удостоверений предусмотрен экзаменационный класс.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189818/
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