В городе Ош отметили 80-летие со дня рождения акына Жолона Мамытова

В Ошском национальном драматическом театре имени Султана Ибраимова прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 80-летию известного акына, публициста Жолона Мамытова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, выступили студенты факультета искусств ОшГУ, звезды эстрады, а также представлены театрализованные постановки и стихи, посвященные жизни поэта.

Пяти акынам за вклад в развитие кыргызской поэзии вручили литературные награды и денежные премии.

Жолон Мамытов родился 1 апреля 1940 года в селе Тюлейкен Кара-Суйского района.

Русскоязычному читателю известны сборники его стихов «Ток» (1985), «Родник и океан» (1983), «Мяч» (1984), стихи в журнале «Юность», «Оседлайте коней» (стихи для детей дошкольного возраста, 1986). На родном языке вышло более 10 сборников стихов и поэм: «Суунун омуру», «Сказка о храбром Челтене», пьеса для кукольного театра «Дети матери Тюркюк», сценарий мультфильма «Олокон».

Создал ряд сценариев и либретто.

Умер в 1988 году.