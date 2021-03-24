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Общество
Сюжет: COVID-19

Треть читателей 24.kg не будут делать прививку от COVID-19. Итоги опроса

Часть кыргызстанцев не хотят делать прививку от COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 24.kg.

Треть респондентов (34 процента) высказались против вакцинации. 28 процентов проголосовавших обязательно сделают прививку от коронавируса. При этом 22 процента еще не определились с выбором, а 13 процентов пойдут на такой шаг только при необходимости.

Напомним, в республику в виде гумпомощи поступила китайская вакцина фирмы Sinopharm. 150 тысяч доз рассчитано на 75 тысяч человек. Завтра начнется вакцинация. Первыми прививки получат медики, учителя и другие лица, имеющие массовые контакты во время работы. Все будет добровольно, неоднократно заявляли чиновники. Желающие смогут отказаться.

Страна ожидает также российскую вакцину «Спутник V», а также препараты по программе COVAX.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187441/
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