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Общество
Сюжет: COVID-19

Крупнейшие авиакомпании помогут ЮНИСЕФ с доставкой вакцин от COVID-19

Более 10 крупнейших международных авиаперевозчиков помогут Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) с доставкой вакцин от коронавируса, а также лекарств и медицинского оборудования для борьбы с пандемией. Об этом сообщают «Новости ООН».

В долгосрочной же перспективе сотрудничество ЮНИСЕФ с авиакомпаниями может стать основой для оперативного реагирования на кризисы и доставку гуманитарных грузов.

«Доставка этих жизненно необходимых вакцин — масштабная и сложная операция, учитывая объемы препарата, которые необходимо транспортировать, требования холодовой цепи, количество поставок и разнообразие маршрутов. Мы благодарны авиакомпаниям, которые присоединились к инициативе ЮНИСЕФ по доставке гуманитарных грузов и решили поддержать усилия по распределению вакцин от COVID-19», — сказала директор отдела поставок ЮНИСЕФ Этлева Кадилли.

Самолеты авиакомпаний, которые помогут ЮНИСЕФ, летают более чем в 100 стран мира. Для того чтобы своевременно доставлять большие объемы вакцин, на ряде направлений будут введены дополнительные рейсы грузовых самолетов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183679/
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