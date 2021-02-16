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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Кыргызстане отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации

В Кыргызстане наблюдается некоторая стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Нурболот Усенбаев.

«Эффективное число (то есть число лиц, которых может заразить один больной) в пределе единицы. Темпы прироста на минусовых показателях, идет замедление распространения», — отметил он.

Нурболот Усенбаев добавил, что тем не менее вирус продолжает циркулировать среди населения. «Поэтому объем противоэпидемических, профилактических мероприятий нельзя сокращать. Ношение масок, соблюдение дистанции, использование антисептика должны оставаться на первом плане», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183597/
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