В Кыргызстане за сутки выявили еще 43 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 20 случаев, Оше — 1, Чуйской области — 4, Ошской — 6, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 4, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 2.

С марта в республике зарегистрировали 85 тысяч 441 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.