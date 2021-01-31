Афиша Бишкека на неделю: выставки, кинопремьеры и концерт

2-5 февраля. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

2-5 февраля. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

27 января — 20 февраля. Выставка «На якоре»

В экспозиции представлены работы Жылкычы Жакыпова, Таланта Огобаева, Залкара Эсенканова и Шафхата Таирова.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-19.00.

4 февраля. Вечер памяти Чолпонбека Базарбаева

Состоится концерт с участием солистов и артистов балета театра, Государственного ансамбля танца «Ак Марал», учащихся Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева. Зрители смогут увидеть отрывки и номера из мировой балетной классики, произведения национальной и современной хореографии.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

4 февраля. Кинопремьеры

«Суперкудалар 2» (комедия). Надоедливый Союзбек приглашает своего свата Аскара на той своей дочки, где он с трудом соглашается, так как «Уят! Эл эмне дейт!» Все бы ничего, но Союзбек начинает подозревать что-то неладное в новом свате. Фильм на кыргызском языке с субтитрами на русском.

«Папаши» (комедия). Трое отчаявшихся отцов видят, что их худший кошмар сбывается: они убеждены, что их дочери выбрали себе неправильных женихов. Уверенные, что действуют для их же блага, они объединяют усилия, чтобы как можно скорее избавиться от суженых своих дочек.

«Снега больше не будет» (комедия). Женя был в Чернобыле в момент аварии. Возможно, из-за нее он обрел особые способности. Сейчас он успешный массажист, который лечит не только тело, но и душу. Богатые клиенты доверяют ему свои тревоги, переживания и сокровенные секреты.

«Стендап под прикрытием» (комедия). Дерзкая и циничная опер в юбке Светлана Артюхова, которая никогда не шутит, и красавчик, любимец публики стендап-комик Илья не имеют ничего общего, кроме вынужденного совместного спецзадания по раскрытию схемы сбыта наркотиков. Чтобы раскрыть это дело, Светке придется внедриться в тусовку стендаперов, научиться смеяться над собой, шутить на сцене и даже любить по-настоящему.

«Кто-нибудь видел мою девчонку?» (драма). Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга. Это были интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя 17 лет красивая и успешная Кира осознает, что нет у нее больше шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею.

«Заступник» (боевик, триллер). Джим был лучшим профессиональным снайпером, но теперь он оставил войны позади и ведет уединенную мирную жизнь. Покою приходит конец, когда он решает вступиться за беззащитного мальчика, случайно ставшего свидетелем преступлений могущественного наркокартеля. С этого момента Джиму предстоит в одиночку противостоять киллерам, используя все свои боевые навыки.

«Поли» (семейный). Десятилетняя Сесиль переезжает из Парижа за город вместе с мамой. Найти в деревне новых друзей девочке никак не удается. Однажды по соседству останавливается бродячий цирк, главная звезда которого — пони по имени Поли. Сесиль случайно узнает, что в цирке с пони плохо обращаются, и решает спасти нового друга.

«Бывшая с того света» (фэнтези, комедия). Медиум проводит спиритический сеанс для писателя, страдающего от творческого кризиса, но случайно вызывает дух его умершей первой жены. Это приводит к сложному любовному треугольнику с его нынешней вполне еще живой супругой.

5 февраля. Концерт Live Orchestra

У вас есть возможность насладиться классической музыкой в исполнении Чуйского камерного оркестра.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 16.00.