МВД: В отношении Мелиса Аспекова и Торохана Жунусбекова начата проверка

Материалы жалобы уполномоченного представителя кандидата в президенты Садыра Жапарова Алексея Мощина поступили в МВД. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

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Уточняется, что МВД и его подразделения проводят следственно-оперативные мероприятия.

«Проверку в отношении Мелиса Аспекова поручено проводить ГУВД Чуйской области, Торохана Жунусбекова — УВД Таласской области. Материалы находятся на контроле у следственной службы МВД», — сказали редакции.

Напомним, что уполномоченный представитель Садыра Жапарова Алексей Мощин написал заявление в ЦИК и МВД на Мелиса Аспекова и Торохана Жунусбекова. По данным юриста, они не сотрудники штаба кандидата в президенты и никакого отношения к нему не имеют, однако используют имя претендента на высший государственный пост в стране и агитационные материалы.

Ранее советник гендиректора MegaCom Торохан Жунусбеков ушел в отпуск. До этого он разместил в Facebook фотографию со встречи Садыра Жапарова с избирателями и написал агитационный призыв.