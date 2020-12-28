16:02
USD 81.88
EUR 99.92
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

МВД: В отношении Мелиса Аспекова и Торохана Жунусбекова начата проверка

Материалы жалобы уполномоченного представителя кандидата в президенты Садыра Жапарова Алексея Мощина поступили в МВД. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Читайте по теме
Выборы президента. Представитель Садыра Жапарова пожаловался в МВД

Уточняется, что МВД и его подразделения проводят следственно-оперативные мероприятия.

«Проверку в отношении Мелиса Аспекова поручено проводить ГУВД Чуйской области, Торохана Жунусбекова — УВД Таласской области. Материалы находятся на контроле у следственной службы МВД», — сказали редакции.

Напомним, что уполномоченный представитель Садыра Жапарова Алексей Мощин написал заявление в ЦИК и МВД на Мелиса Аспекова и Торохана Жунусбекова. По данным юриста, они не сотрудники штаба кандидата в президенты и никакого отношения к нему не имеют, однако используют имя претендента на высший государственный пост в стране и агитационные материалы.

Ранее советник гендиректора MegaCom Торохан Жунусбеков ушел в отпуск. До этого он разместил в Facebook фотографию со встречи Садыра Жапарова с избирателями и написал агитационный призыв.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178264/
просмотров: 1056
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. Одна из агитаторов Садыра Жапарова написала жалобу в ЦИК
Выборы президента. Представитель Садыра Жапарова пожаловался в МВД
Выборы президента. Кандидаты уже потратили 94 миллиона сомов
Выборы и референдум. Осталось два дня для уточнения в списках избирателей
Выборы президента и референдум. Аккредитовано еще 78 международных наблюдателей
Депутат попросил Генпрокуратуру обеспечить безопасность членов ЦИК после выборов
Руслан Казакбаев: Проведение выборов повлияет на независимость Кыргызстана
На проведение выборов и референдума из бюджета выделено 598,4 миллиона сомов
На время выборов в Кыргызстане запретили продажу охотничьего оружия
Выборы президента и референдум. Экономика и бизнес больше потрясений не выдержат
Популярные новости
В&nbsp;Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на&nbsp;улицу в&nbsp;мороз без одежды В Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на улицу в мороз без одежды
В&nbsp;Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов В Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов
Романа Царева выгнали из&nbsp;сборной Кыргызстана по&nbsp;греко-римской борьбе Романа Царева выгнали из сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе
ГКНБ возбудил уголовное дело против главы Верховного суда Гульбары Калиевой ГКНБ возбудил уголовное дело против главы Верховного суда Гульбары Калиевой
Бизнес
Новогодние СКИДКИ до&nbsp;90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; один день Новогодние СКИДКИ до 90 процентов на красивые номера в O!Store — один день
Газ в&nbsp;каждый дом: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилой массив &laquo;Ынтымак&raquo; Газ в каждый дом: «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилой массив «Ынтымак»
Больше чем продуктовый: Globus расширяет зону non-food Больше чем продуктовый: Globus расширяет зону non-food
Легендарный игрок &laquo;Алги&raquo; Дамир Бибаев отмечает юбилей Легендарный игрок «Алги» Дамир Бибаев отмечает юбилей
28 декабря, понедельник
16:00
Пять стран для отдыха. Где можно встретить Новый год и во сколько это обойдется Пять стран для отдыха. Где можно встретить Новый год и ...
15:29
МВД: В отношении Мелиса Аспекова и Торохана Жунусбекова начата проверка
15:25
Международный аэропорт в городе Ош заработал в штатном режиме
14:54
Новогодние СКИДКИ до 90 процентов на красивые номера в O!Store — один день
14:50
В Кара-Суу неизвестные украли у бизнесмена $100 тысяч и ранили его сына