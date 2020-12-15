Еще две новогодних ярмарки открылись в Бишкеке

Новогодние ярмарки открылись в Свердловском и Ленинском районах Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, стартовала рождественская ярмарка на Мини-Арбате в микрорайоне «Восток-5».

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«Здесь каждый горожанин сможет приобрести необычные подарки на Новый год для близких и друзей. На ярмарке представлена продукция от малых предприятий и производителей Свердловского района», — отметили в мэрии.

Для жителей Ленинского района ярмарка развернута на территории кинотеатра «Октябрь». На ней представлены кондитерские изделия, различные сорта чая, новогодние украшения и многое другое.

Также традиционная рождественская ярмарка уже начала работу возле памятника Курманджан датке и кинотеатра «Ала-Тоо».